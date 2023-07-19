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Ваучер на безкоштовне навчання: як його отримати

19 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ваучер на безкоштовне навчання: як його отримати
Слухачі безкоштовних курсів. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Деякі категорії населення України можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах. Це стосується, зокрема, переселенців та ветеранів війни в Україні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію з цього приводу.

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Ваучер на безкоштовне навчання

Повідомляється, що безкоштовні ваучери можна отримати для:

  • перепідготовки за робітничою професією,
  • підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності,
  • спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

Безкоштовний ваучер на навчання можуть отримати особи віком від 45 років. Сума такого ваучера становить 26 840 грн.

Ваучер можуть надати, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та ветеранам, якщо вони:

  • не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування у разі безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), професійну вищу або вищу освіту.

Усі бажаючі можуть заповнити заявку на сайті. Термін обробки запитів становить до трьох робочих днів.

Нагадаємо, з 19 липня українським абітурієнтам потрібно подавати заяви для вступу до вищих навчальних закладів. Цьогоріч вступ триватиме у форматі онлайн, подати можна до 20 заяв на всі форми навчання. 

Подати заяви можна з 19 по 31 липня. В цьому році абітурієнти мають право на подання не більше п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, а саме на бюджет на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції. Також випускники можуть подати до 15 заяв на недержавні конкурсні пропозиції, тобто контракт.

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