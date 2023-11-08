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Верещук отреагировала на языковой скандал с Фарион

8 ноября 2023 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Верещук отреагировала на языковой скандал с Фарион
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ирина Фарион своими высказываниями по поводу языка и военных пытается привлечь к себе внимание. Общество возмущено ее заявлениями.

Такое мнение высказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Есть такая категория людей, как "черноротые". Иногда мы их слышим среди мелких политиков предыдущих эпох, которые всячески пытаются возразить, что политически их не существует. Вернуться из загробной жизни они пытаются путем провокационных публичных высказываний, которые становятся все более неадекватными. Одна из таких "зомби" уже добралась до военных. Вы понимаете, о ком я. Что должно быть в уме у человека, чтобы начать предъявлять языковые претензии "Азову", — написала она.

По словам Верещук, общественное возмущение ее заявлениями — именно то, что она и такие, как она, хотят. Таким образом, ее медийная жизнь продолжается.

"Если вы действительно хотите наказать ее за ее глупость и черноротость, сознательно удерживайтесь от упоминания ее имени, сознательно не реагируйте на нее. Хотите наказать ее - накажите ее забвением. А наши ребята из "Азова" совет себе дадут. Как-то воевали без ее установок, то и победят врага как-то без нее", — добавила министр.

Верещук
Скриншот поста Верещук

Напомним, что экс-нардеп и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова экс-нардепа и резко осудил такие высказывания. Он лично обратился в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы проверить такую информацию и принять соответствующие меры реагирования.

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