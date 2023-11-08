Верещук відреагувала на мовний скандал з Фаріон

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: ОП

Ірина Фаріон своїми висловлюваннями стосовно мови й військових намагається привернути до себе увагу. Суспільство обурене її заявами.

Таку думку висловила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Є така категорія людей, як "чорнороті". Іноді ми їх чуємо серед дрібних політиків попередніх епох, які всіляко намагаються заперечити, що політично їх не існує. Повернутись із загробного життя вони намагаються шляхом провокативних публічних висловлювань, які стають все більш неадекватними. Одна з таких "зомбі" вже добралась до військових. Ви розумієте, про кого я. Що має бути в голові у людини, щоб почати предʼявляти мовні претензії "Азову", — написала вона.

За словами Верещук, суспільне обурення її заявами — це саме те, що вона і такі, як вона, хочуть. Таким чином її медійне життя продовжується.

"Якщо ви дійсно хочете покарати її за її дурість і чорноротість, свідомо утримуйтесь від згадування її імені, свідомо не реагуйте на неї. Хочете покарати її — покарайте її забуттям. А наші хлопці та дівчата з "Азову" раду собі дадуть. Якось воювали без її настанов, то і переможуть ворога якось без неї", — додала міністерка.

Скриншот допису Верещук

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Своєю чергою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання. Він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.