Весна еще удивит: в каких областях Украины 20 марта будет невероятно тепло

Прогноз погоды на 20 марта

Завтра, 20 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В понедельник осадки будут только в восточных областях. Настоящее весеннее тепло ожидается в западных областях. Температура воздуха там повысится до 13-16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 8-13°, на крайнем юге и Прикарпатье до 16°", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

Ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 8-13° тепла.

В Киеве ночью около 0°, днем — 10-12° тепла.

Прогноз погоды от народного синоптика

Наталья Диденко рассказала, что в понедельник, 20 марта, будет сухо и тепло.

По ее словам, в течение дня ожидается +9+13, на юге до +14, на северо-востоке +8+10 градусов.

В столице Украины без осадков, +12 градусов.

Напомним, что в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.