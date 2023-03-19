Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло arrow

Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло

19 березня 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Весна ще здивує: в яких областях України 20 березня буде неймовірно тепло
Прогноз погоди на 20 березня
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 20 березня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У понеділок опади будуть лише у східних областях. Справжнє весняне тепло очікується у західних областях. Температура повітря там підвищиться до 13-16°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Деталі

Протягом дня очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°", — йдеться у повідомленні.

Погода 20 марта

Погода в Києві

Очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.  Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 8-13° тепла. 

У Києві вночі близько 0°, вдень — 10-12° тепла.

Прогноз погоди від народної синоптикині

Наталка Діденко розповіла, що у понеділок, 20 березня, буде сухо та тепло. 

За її словами, протягом дня очікується +9+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8+10 градусів.

У столиці України без опадів, +12 градусів.

Нагадаємо, що у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:37 Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США

18:30 Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

18:18 У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

18:15 Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

18:15 На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Стало відомо, коли та де відбудеться прощання із загиблим біологом та військовим Біжаном Шароповим

18:00 Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

17:59 Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції

17:46 Уряд Індонезії планує боротися з мігрантами з рф: у чому причина

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

Новина з відео

23:48 ​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

Актуальне по темі

None 19 Березень 18:37

Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США

None 19 Березень 17:32

Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

None 19 Березень 18:17

У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

None 19 Березень 18:10

Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB