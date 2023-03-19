Весна ще здивує: в яких областях України 20 березня буде неймовірно тепло

Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло
Завтра, 20 березня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У понеділок опади будуть лише у східних областях. Справжнє весняне тепло очікується у західних областях. Температура повітря там підвищиться до 13-16°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
Протягом дня очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°", — йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
Очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 8-13° тепла.
У Києві вночі близько 0°, вдень — 10-12° тепла.
Прогноз погоди від народної синоптикині
Наталка Діденко розповіла, що у понеділок, 20 березня, буде сухо та тепло.
За її словами, протягом дня очікується +9+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8+10 градусів.
У столиці України без опадів, +12 градусів.
Нагадаємо, що у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.