Погода в Украине 8 марта

Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня
В среду, 8 марта, в Украине ожидается преимущественно теплая погода, возможна облачность с прояснениями. Небольшой дождь возможен по всей территории страны, кроме юга. В Карпатах ожидаются умеренные осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура воздуха в западных, северных и северо-восточных областях +6...+11℃, на остальной территории +10...+15℃, в Карпатах 0...+5℃.
В Киеве и области 8 марта облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +6...+11℃. В Киеве днем +8...+10℃.
Напомним, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.