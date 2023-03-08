Погода в Украине 8 марта

Небольшой дождь возможен по всей стране

В среду, 8 марта, в Украине ожидается преимущественно теплая погода, возможна облачность с прояснениями. Небольшой дождь возможен по всей территории страны, кроме юга. В Карпатах ожидаются умеренные осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура воздуха в западных, северных и северо-восточных областях +6...+11℃, на остальной территории +10...+15℃, в Карпатах 0...+5℃.

В Киеве и области 8 марта облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +6...+11℃. В Киеве днем +8...+10℃.

Напомним, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.