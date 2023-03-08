Погода в Україні 8 березня

Невеликий дощ можливий на всій території країни

У середу, 8 березня, в Україні очікується переважно тепла погода, можлива хмарність з проясненням. Невеликий дощ можливий на всій території країни, окрім півдня. У Карпатах очікуються помірні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура повітря у західних, північних та північно-східних областях +6... +11℃, на решті території +10... +15℃, в Карпатах 0... +5℃.

У Києві та області 8 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області +6... +11℃. У Києві вдень +8... +10℃.

Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.