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Весна сміливо заявить про себе: прогноз погоди в Україні на сьогодні

8 березня 2023 07:16
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Погода в Україні 8 березня
Невеликий дощ можливий на всій території країни
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У середу, 8 березня, в Україні очікується переважно тепла погода, можлива хмарність з проясненням. Невеликий дощ можливий на всій території країни, окрім півдня. У Карпатах очікуються помірні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура повітря у західних, північних та північно-східних областях +6... +11℃, на решті території +10... +15℃, в Карпатах 0... +5℃.

У Києві та області 8 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області +6... +11℃. У Києві вдень +8... +10℃.

Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

 

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