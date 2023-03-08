Погода в Україні 8 березня

Весна сміливо заявить про себе: прогноз погоди в Україні на сьогодні
У середу, 8 березня, в Україні очікується переважно тепла погода, можлива хмарність з проясненням. Невеликий дощ можливий на всій території країни, окрім півдня. У Карпатах очікуються помірні опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
-
Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"
-
Бахмут — пастка для російської армії
-
У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю
-
Несумісний із цінностями ЄС: Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів"
-
"Бенфіка" не зупиниться на 1/4 ЛЧ: смілива заява тренера португальців
-
Пентагону планують збільшити бюджет на закупівлю озброєння: що відомо
-
Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их
-
Курс валют в Україні 8 березня: скільки коштують долар та євро
-
В МВС розповіли, чого бракує Україні для розмінування територій
-
Синоптики прогнозують температурний стрибок: погода в Одеській області
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура повітря у західних, північних та північно-східних областях +6... +11℃, на решті території +10... +15℃, в Карпатах 0... +5℃.
У Києві та області 8 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області +6... +11℃. У Києві вдень +8... +10℃.
Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.