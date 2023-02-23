От морозов к потеплению: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
В ближайшую ночь ожидаются холодные температуры в восточных областях, где термометры покажут от -9 до -14 градусов по Цельсию. На остальной территории страны, температура воздуха будет от -2 до +8 градусов, а на западе ожидается около нуля.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
-
От Украины в еврокубках осталось на одну команду меньше: кто вылетел
-
Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование
-
В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ
-
Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР
-
Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели
-
Как изменилась финансовая система Украины с начала войны: исследование
-
Украинские веб-ресурсы подверглись кибератаке со стороны рф
-
В ЕС почти согласовали десятый пакет санкций против россии, — CNN
-
Стартовые составы на матч "Ренн" — "Шахтер": "горняки" могут выйти в 1/8 Лиги Европы
-
Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО
Погода в Украине
В ночь на 25 февраля, температура значительно повысится на 4-8 градусов, что подарит более комфортную погоду.
Завтра, в пятницу, дневные температуры будут от +3 до +6 градусов. В восточных областях страны, температура составит от 0 до +3 градусов, а в южной части и на западе страны от +4 до +8 градусов.
В Карпатах, а также на юге Одесской и Черновицкой областях, температура достигнет отметки +6 до +11 градусов. Однако, синоптической особенностью этого дня будет сильный ветер. Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, что является признаком наступления весенних процессов. Но необходимо быть осторожным под высокими деревьями, на побережьях, под билбордами и домами.
В пятницу дождь ожидается в западных областях, а в Карпатах он может сопровождаться мокрым снегом. Вечером дождь распространится на северные области Украины. На остальной территории страны в этот день не ожидаются осадки.
Погода в Киеве
В Киеве сильный южный ветер принесет облачность, но в течение дня осадки маловероятны. Вечером возможен дождь, а местами может выпасть мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза.
Предупреждение
С 23 по 27 февраля на участке Верхнего Днепра и Десны в пределах Украины ожидается затопление поймы, что может привести к нарушению транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Черниговском, Новгород-Северском и Корюковском районах, а также частичному затоплению отдельных населенных пунктов Черниговской области.
В период с 23 по 27 февраля возможны колебания уровней воды до 0,1-0,2 м в сутки на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская область) из-за возобновления процессов ледообразования и прохождения паводковой волны, что не должно иметь негативных последствий.
С 23 по 24 февраля на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м выше уровней на 8 часов утра 21 февраля из-за осадков. Местами возможно выход воды из берегов и затопление пойм, включая сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области, включая село Речица на реке Припять.
Напомним, что завтра, 24 февраля, синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.
По словам синоптиков, завтра день пройдет без существенных осадков, днем в западных и северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег).