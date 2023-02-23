От морозов к потеплению: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

Прогноз погоды на 24 февраля

В ближайшую ночь ожидаются холодные температуры в восточных областях, где термометры покажут от -9 до -14 градусов по Цельсию. На остальной территории страны, температура воздуха будет от -2 до +8 градусов, а на западе ожидается около нуля.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В ночь на 25 февраля, температура значительно повысится на 4-8 градусов, что подарит более комфортную погоду.

Завтра, в пятницу, дневные температуры будут от +3 до +6 градусов. В восточных областях страны, температура составит от 0 до +3 градусов, а в южной части и на западе страны от +4 до +8 градусов.

В Карпатах, а также на юге Одесской и Черновицкой областях, температура достигнет отметки +6 до +11 градусов. Однако, синоптической особенностью этого дня будет сильный ветер. Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, что является признаком наступления весенних процессов. Но необходимо быть осторожным под высокими деревьями, на побережьях, под билбордами и домами.

В пятницу дождь ожидается в западных областях, а в Карпатах он может сопровождаться мокрым снегом. Вечером дождь распространится на северные области Украины. На остальной территории страны в этот день не ожидаются осадки.

Погода в Киеве

В Киеве сильный южный ветер принесет облачность, но в течение дня осадки маловероятны. Вечером возможен дождь, а местами может выпасть мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза.

Предупреждение

С 23 по 27 февраля на участке Верхнего Днепра и Десны в пределах Украины ожидается затопление поймы, что может привести к нарушению транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Черниговском, Новгород-Северском и Корюковском районах, а также частичному затоплению отдельных населенных пунктов Черниговской области.

В период с 23 по 27 февраля возможны колебания уровней воды до 0,1-0,2 м в сутки на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская область) из-за возобновления процессов ледообразования и прохождения паводковой волны, что не должно иметь негативных последствий.

С 23 по 24 февраля на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м выше уровней на 8 часов утра 21 февраля из-за осадков. Местами возможно выход воды из берегов и затопление пойм, включая сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области, включая село Речица на реке Припять.

Напомним, что завтра, 24 февраля, синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.

По словам синоптиков, завтра день пройдет без существенных осадков, днем в западных и северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег).