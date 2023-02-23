Від морозів до потепління: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра

Прогноз погоди на 24 лютого

Найближчої ночі очікуються холодні температури у східних областях, де термометри покажуть від -9 до -14 градусів за Цельсієм. На решті території країни температура повітря буде від -2 до +8 градусів, а на заході очікується близько нуля.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

У ніч на 25 лютого температура значно підвищиться на 4-8 градусів, що подарує комфортнішу погоду.

Завтра, у п'ятницю, денні температури будуть від +3 до +6 градусів. У східних областях країни температура становитиме від 0 до +3 градусів, а в південній частині та на заході країни від +4 до +8 градусів.

У Карпатах, а також на півдні Одеської та Чернівецької областях температура досягне позначки +6 до +11 градусів. Однак синоптичною особливістю цього дня буде сильний вітер. Південні пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду, що є ознакою настання весняних процесів. Але потрібно бути обережним під високими деревами, на узбережжях, під білбордами та будинками.

У п'ятницю дощ очікується у західних областях, а у Карпатах він може супроводжуватись мокрим снігом. Увечері дощ пошириться північні області України. На решті території країни у цей день не очікуються опади.

Погода у Києві

У Києві сильний південний вітер принесе хмарність, але упродовж дня опади малоймовірні. Увечері можливий дощ, місцями може випасти мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів морозу.

Попередження

З 23 по 27 лютого на ділянці Верхнього Дніпра та Десни в межах України очікується затоплення заплави, що може спричинити порушення транспортного сполучення з окремими прирічними селами у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах, а також часткове затоплення окремих населених пунктів Чернігівської області.

У період з 23 по 27 лютого можливі коливання рівнів води до 0,1-0,2 м на добу на гирловій ділянці Десни (Броварський район, Київська область) через поновлення процесів льодоутворення та проходження паводкової хвилі, що не повинно мати негативних наслідків.

З 23 по 24 лютого на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,3 м вище за рівні на 8 годин ранку 21 лютого через опади. Місцями можливий вихід води з берегів та затоплення заплав, включаючи сільгоспугідь та господарські споруди у прирічних населених пунктах Ковельського району Волинської області, включаючи село Речиця на річці Прип'ять.

Нагадаємо, що завтра, 24 лютого, синоптики прогнозують хмарну та морозну погоду. У деяких областях можливі опади у вигляді снігу.

За словами синоптиків, завтра пройде без істотних опадів, удень у західних та північних областях невеликий дощ (у Карпатах мокрий сніг).