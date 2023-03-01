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Военное дело для всех: как бесплатно получить базовые знания и навыки

1 марта 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Как бесплатно получить базовые знания по военному делу — список самых эффективных ресурсов
С помощью этих ресурсов можно повысить военную квалификацию почти по любым направлениям
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Во время полномасштабной войны на территории нашего государства каждый гражданин должен быть готов к разным событиям и вызовам. Для этого могут пригодиться базовые знания по военному делу, которые может получить каждый бесплатно и не выходя из дома.

На странице Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook опубликовали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

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Ресурсы, которые помогут получить базовые знания по военному делу

Сопротивление G7

Данный ресурс является информационным и создан управлением подготовки (G7) штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. Он содержит, пожалуй, самую большую в интернете базу знаний по военному делу. Материалы поделены на 17 подгрупп, в которые входят уроки по огневой, психологической, инженерной подготовке и другим направлениям. На сайте вы также найдете законодательную базу и подборку военных установок.

Combat Raccoon

Это полезный YouTube-канал, где, например, можно узнать, как корректировать "арту" или применить ПТКР "Фагот". Будет интересен и информативным для тех, кто интересуется военной тематикой.

Базовая военная подготовка

Это небольшой ресурс, на котором вы можете найти обучающий видеокурс с правилами:

  • обращение с оружием;
  • передвижение в боевых условиях;
  • использование укрытий;
  • маскировка;
  • ориентировка на местности;
  • оборудование позиции.

Автор видеоуроков — военнослужащий с позывным Сириец.

Алгоритм MARCH

Это обучающее видео на YouTube, подробно описывающее алгоритм действий помощи раненому. Алгоритм определяет приоритеты и порядок действий по оказанию помощи раненому. Его рекомендуется применять в желтой или зеленой зоне, если вы не находитесь под огнем и можете сконцентрироваться на оказании помощи раненому в полном объеме. Алгоритм определяет приоритеты и порядок действий по оказанию помощи раненому.

Онлайн-курс к медицинской помощи

Если вы хотите углубить свои знания по медицинской помощи, в этом может помочь именно этот курс первой домедицинской помощи в условиях войны, который запустила украинская платформа онлайн-образования Prometheus. В этом курсе тоже рассматривается протокол MARCH, но более подробно. К тому же, на каждом этапе вы сможете проверить свои знания с помощью контрольных вопросов.

Ресурсы, которые помогут повысить военную квалификацию

Психологическая помощь

Еще один онлайн-курс от Prometheus под названием "Базовая психологическая помощь в условиях войны". Первый модуль курса — "Красная зона" — посвящен работе с кризисными состояниями, второй модуль — "Желтая зона" — раскрывает способы справляться с умеренным стрессом, а третий блок — "Зеленая зона" — предоставляет практики для возвращения к нормальной жизни после пережитого.

TacticMedAid

TacticMedAid — это мобильное приложение, имеющее два направления: гражданское и военное. Гражданская часть направлена в основном на остановку кровотечения, поскольку кровопотеря считается наиболее распространенной и опасной причиной смерти в условиях войны. Часть военных содержит объяснение алгоритмов действий на различные распространенные виды травм и ранений в условиях боевых действий.

Библиотека The Mozart Group

Это минибиблиотека для украинских военных. В ней собрана полезная информация — от тактики ведения боя до инструкций по использованию оружия, работе со взрывчаткой и оказанием медицинской помощи. Также есть приложение для Android, но в виде apk-файла, то есть вы должны самостоятельно установить его на свой страх и риск.

Минное дело

YouTube-проект Kurt Oberst содержит серию обучающих видеофильмов, касающихся минно-взрывного дела. Инженерные боеприпасы, работа щупом, растяжки и прочее.

Военное дело для всех - как украинцам получить базовые знания

Управление Мavic 3 и Autel EVO II

Онлайн-курс от Фонда "Вернись живым" на платформе Prometheus предоставляет основы тактики применения коптеров DJI Мavic 3 и Autel EVO II в боевых условиях. Курс не содержит исчерпывающих знаний, необходимых оператору квадрокоптера, но дает концентрированную базу, достаточную для начала работы.

Платформа "Яблоня"

"Яблоня" — это информационная платформа для базовой военной подготовки. На платформе собрана из разных публичных источников теория по основным темам военного дела, а также полезные ссылки, списки тренинговых центров, курсов. Ресурс будет более полезен новичкам по военному делу, но ознакомиться с ним все равно стоит.

Вышеперечисленные ресурсы помогут повысить военную квалификацию почти по любым направлениям. Самообразование остается важным элементом подготовки воина, не пренебрегайте им.

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