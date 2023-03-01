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Військова справа для всіх: як безкоштовно отримати базові знання та навички

1 березня 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Як безкоштовно отримати базові знання з військової справи — список найефективніших ресурсів
За допомогою цих ресурсів можна підвищити військову кваліфікацію майже з будь-яких напрямів
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Під час повномасштабної війни на території нашої держави кожен громадянин має бути готовим до різних розвитків подій та викликів. Для цього можуть стати в пригоді базові знання з військової справи, які може отримати кожен безкоштовно й не виходячи з дому. 

На сторінці Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook опублікували корисний список ресурсів, які дають базові та поглиблені знання з тактичної підготовки, вогневої, військової топографії, тактичної медицини тощо.

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Ресурси, що допоможуть отримати базові знання з військової справи

Спротив G7

Даний ресурс є інформаційним та створений управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Він містить, мабуть, найбільшу в інтернеті базу знань з військової справи. Матеріали поділені на 17 підгруп, в які входять уроки з вогневої, психологічної, інженерної підготовки та інших напрямів. На сайті ви також знайдете законодавчу базу та добірку військових настанов.

Combat Raccoon

Це корисний YouTube-канал, де, наприклад, можна дізнатися, як коригувати "арту" чи застосувати ПТКР "Фагот". Буде цікавим та інформативним для тих, хто цікавиться військовою тематикою. 

Базова військова підготовка

Це невеликий ресурс, на якому ви можете знайти навчальний відеокурс з правилами:

  • поводження зі зброєю;
  • пересування у бойових умовах;
  • використання укриттів;
  • маскування;
  • орієнтування на місцевості;
  • обладнання позиції. 

Автор відеоуроків – військовослужбовець з позивним Сирієць. 

Алгоритм M.A.R.C.H.

Це навчальне відео на YouTube, яке детально описує алгоритм дій допомоги пораненому. Алгоритм визначає пріоритети та порядок дій у наданні допомоги пораненому. Його рекомендовано застосовувати в жовтій або зеленій зоні, коли ви не перебуваєте під вогнем та можете сконцентруватися на наданні допомоги пораненому в повному обсязі. Алгоритм визначає пріоритети та порядок дій у наданні допомоги пораненому.

Онлайн-курс домедичної допомоги

Якщо ви хочете поглибити свої знання з медичної допомоги, допомогти у цьому може саме цей курс першої домедичної допомоги в умовах війни, який запустила українська платформа онлайн-освіти Prometheus. У цьому курсі теж розглядається протокол M.A.R.C.H., але більш детально. До того ж на кожному етапі ви зможете перевірити свої знання за допомогою контрольних питань.

Ресурси, що допоможуть підвищити військову кваліфікацію

Психологічна допомога

Ще один онлайн-курс від Prometheus під назвою "Базова психологічна допомога в умовах війни". Перший модуль курсу — "Червона зона" — присвячений роботі з кризовими станами, другий модуль —  "Жовта зона" — розкриває способи справлятися з помірним стресом, а третій блок — "Зелена зона" — надає практики для повернення до нормального життя після пережитого.

TacticMedAid

TacticMedAid — це мобільний застосунок, який має два напрямки: цивільний та військовий. Цивільна частина направлена здебільшого на зупинку кровотечі, оскільки крововтрата вважається найрозповсюдженішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни. Частина для військових містить пояснення алгоритмів дій на різні поширені види травм та поранень в умовах бойових дій.

Бібліотека The Mozart Group

Це мінібібліотека для українських військових. У ній зібрана корисна інформація — від тактики ведення бою до інструкцій з використання зброї, роботи з вибухівкою і наданням медичної допомоги. Також є додаток для Android, але у вигляді apk-файлу, тобто ви маєте самостійно встановити його на свій страх і ризик.

Мінна справа

YouTube-проєкт Kurt Oberst містить серію навчальних відеофільмів, які стосуються мінно-вибухової справи. Інженерні боєприпаси, робота щупом, розтяжки та інше.

Військова справа для всіх — як українцям отримати базові знання

Керування Мavic 3 та Autel EVO II

Онлайн-курс від Фонду "Повернись живим" на платформі Prometheus надає основи тактики застосування коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO II у бойових умовах. Курс не містить вичерпних знань, необхідних оператору квадрокоптера, але дає концентровану базу, достатню для початку роботи.

Платформа "Яблуня"

"Яблуня" —  це інформаційна платформа для базової військової підготовки. На платформі зібрана з різних публічних джерел теорія з основних тем військової справи, а також корисні посилання, списки тренінгових центрів, курсів. Ресурс буде більше корисний новачкам у військовій справі, але ознайомитись з ним усе одно варто.

Вищеперераховані ресурси допоможуть вам підвищити військову кваліфікацію майже з будь-яких напрямів. Самоосвіта залишається важливим елементом підготовки воїна, не нехтуйте нею.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу. 

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