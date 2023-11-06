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"Військовий" или "воєнний" — Авраменко назвал главное отличие

6 ноября 2023 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Військовий" или "воєнний" — Авраменко назвал главное отличие
Украинский языковед и учитель Александр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский языковед Александр Авраменко назвал ключевое отличие слов "військовий" и "воєнний". Он объяснил, что часто украинцы употребляют их ошибочно, хотя эти слова имеют разное значение.

Об этом Александр Авраменко рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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Какая разница между "військовий" и "воєнний"

Авраменко отметил, чтобы не путаться, следует обратить внимание на корни этих слов. По его словам, прилагательное "військовий" имеет отношение к существительному "військо". Таким образом мы говорим:

  • "військовий квиток",
  • "військова частина",
  • "військовий комісаріат",
  • "військовий поїзд".

В свою очередь слово "воєнний" происходит от того же корня, что и существительное "війна". Поэтому оно указывает на что-нибудь, что касается войны, например:

  • "воєнні дії",
  • "воєнний стан",
  • "воєнна загроза".

Напомним, что языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно сказать на украинском "хто крайній в черзі".

Также мы писали, что украинцы неправильно употребляют фразу "на даний момент". Авраменко ответил, как правильно.

Добавим, что большинство украинцев знают как минимум один иностранный язык. Однако также известна статистика, сколько людей не знают ни одного.

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