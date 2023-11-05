Відомий мовознавець розповів, як правильно перекласти українською "в даний момент"

Людина перевіряє текст на помилки. Фото: terra-lingua.com.ua

Під час перекладу російських фраз дуже часто виникають проблеми з правильним вживанням того чи іншого слова. Наприклад, дуже часто виникає плутанина під час перекладу словосполучення "на даний момент".

Про це повідомив відомий мовознавець та викладач Олександр Авраменко.

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Як правильно перекласти на українську "у даний момент"

Експерт зазначає, що такі фрази як "у даний момент", "в дану мить", "у даній ситуації" неправильно запозичуються з російської мови і є прикладами прямої копії або калькування.

Для позбавлення української мови таких лексичних неточностей рекомендується уникати вживання даних виразів. Адже словосполучення "даний" часто вживається недоречно, всупереч нормам лексики та граматики.

Як альтернативу виразу "у даний момент" Авраменко пропонує використовувати інші вирази:

у цей момент;

у цю мить;

цієї миті;

у цій ситуації.

Також мовознавець навів приклад вживання цих слів:

Майор намагався вирішити, що робити у цій ситуації та що доповісти командуванню.

Проспівав півень — цієї ж миті Оленка прокинулася, щоб встигнути побачити світанок.

У цей момент Олег відчув, як хтось наближається позаду.

У цю мить Дем’ян думав про матір, про дитинство, про втрачені мрії.

Нагадаємо, раніше вчитель-мовознавець Олександр Авраменко пояснив, у чому різниця між схожими словами "мати" та "матір" в українській мові.