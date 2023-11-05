Известный языковед рассказал, как правильно перевести на украинский "в данный момент"

Человек проверяет текст на ошибки. Фото: terra-lingua.com.ua

Во время перевода русских фраз, очень часто возникают проблемы с правильным употреблением того или иного слова. К примеру, очень часто возникает путаница при переводе словосочетания "в данный момент".

Об этом сообщил известный языковед и преподаватель Александр Авраменко.

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Эксперт указывает, что такие фразы как "у даний момент", "в дану мить", "даній ситуації" неправильно заимствуются из русского языка и являются примерами прямой копии или калькирования.

Для избавления украинского языка от таких лексических неточностей рекомендуется избегать употребления данных выражений. Ведь словосочетание "данный" часто употребляется неуместно, вопреки нормам лексики и грамматики.

В качестве альтернативы выражению "в данный момент" Авраменко предлагает использовать иные выражения:

у цей момент;

у цю мить;

цієї миті;

у цій ситуації.

Также языковед привел пример употребления данных слов:

Майор намагався вирішити, що робити у цій ситуації та що доповісти командуванню.

Проспівав півень — цієї ж миті Оленка прокинулася, щоб встигнути побачити світанок.

У цей момент Олег відчув, як хтось наближається позаду.

У цю мить Дем’ян думав про матір, про дитинство, про втрачені мрії.

Напомним, ранее учитель-языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница между схожими словами "мати" и "матір" в украинском языке.