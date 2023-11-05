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Известный языковед рассказал, как правильно перевести на украинский "в данный момент"

5 ноября 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Известный языковед рассказал, как правильно перевести на украинский "в данный момент"
Человек проверяет текст на ошибки. Фото: terra-lingua.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время перевода русских фраз, очень часто возникают проблемы с правильным употреблением того или иного слова. К примеру, очень часто возникает путаница при переводе словосочетания "в данный момент".

Об этом сообщил известный языковед и преподаватель Александр Авраменко.

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Как правильно перевести на украинский "в данный момент"

Эксперт указывает, что такие фразы как "у даний момент", "в дану мить", "даній ситуації" неправильно заимствуются из русского языка и являются примерами прямой копии или калькирования.

Для избавления украинского языка от таких лексических неточностей рекомендуется избегать употребления данных выражений. Ведь словосочетание "данный" часто употребляется неуместно, вопреки нормам лексики и грамматики.

В качестве альтернативы выражению "в данный момент" Авраменко предлагает использовать иные выражения:

  • у цей момент;
  • у цю мить;
  • цієї миті;
  • у цій ситуації.

Также языковед привел пример употребления данных слов:

  • Майор намагався вирішити, що робити у цій ситуації та що доповісти командуванню.
  • Проспівав півень — цієї ж миті Оленка прокинулася, щоб встигнути побачити світанок.
  • У цей момент Олег відчув, як хтось наближається позаду.
  • У цю мить Дем’ян думав про матір, про дитинство, про втрачені мрії.

Напомним, ранее учитель-языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница между схожими словами "мати" и "матір" в украинском языке.

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