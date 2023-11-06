Військовий чи воєнний — Авраменко назвав головну відмінність

Український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Український мовознавець Олександр Авраменко назвав ключову відмінність слів "військовий" та "воєнний". Він пояснив, що часто українці вживають їх помилково, хоча ці слова мають різне значення.

Про це Олександр Авраменко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Авраменко зазначив, щоб не плутатись, слід звернути увагу до кореня цих слів. За його словами, прикметник "військовий" має стосунок до іменника "військо". Таким чином ми говоримо:

військовий квиток,

військова частина,

військовий комісаріат,

військовий поїзд.

Своєю чергою слово "воєнний" походить від того ж кореня, що й іменник "війна". Тому воно вказує на що-небудь, що стосується війни, наприклад:

воєнні дії,

воєнний стан,

воєнна загроза.

Нагадаємо, що мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати українською "хто крайній у черзі".

Також ми писали, що українці неправильно вживають фразу "на даний момент". Авраменко відповів, як буде правильно.

Додамо, що більшість українців знають щонайменше одну іноземну мову. Однак також відомо статистику, скільки людей не знають жодної.