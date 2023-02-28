В Дії стартовал новый опрос относительно 8 марта

В государственном приложении предлагают проголосовать, оставлять ли этот праздник выходным днем

Вопрос о том, оставлять ли праздник 8 марта выходным днем вызывает немало дискуссий. Именно поэтому при парламентской инициативе в "Дії" запустили соответствующий опрос.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

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Следовательно, в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" украинцев спросили — оставлять ли 8 марта выходным. Такой всенародный опрос призван во избежание противоречий относительно будущего решения парламента.

"8 марта — Международный день защиты прав женщин, и возник он благодаря движению женщин за равные права. В большинстве стран это обычный рабочий день, а вот в постсоветских, в том числе и в Украине, — официальный выходной", — говорится в сообщении.

Как проголосовать?

Для того чтобы отдать свой голос за один из вариантов, вам нужно зайти в приложение "Дія", выбрать "Услуги", а затем — "Опрос". Важно, что голосование завершается 6 марта.

Известно, что этот опрос инициирован по парламентской инициативе и реализован Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины.

"Продолжаем и дальше развивать электронную демократию. Поэтому ждем вашу активность и результаты", — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене праздника 8 марта и установлении нового — День украинки, который предлагается отмечать 25 февраля.