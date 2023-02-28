У Дії стартувало нове опитування щодо 8 березня — деталі

У державному застосунку пропонують проголосувати, чи залишати це свято вихідним днем

Питання щодо того, чи залишати свято 8 березня вихідним днем викликає чимало дискусій. Саме тому за парламентської ініціативи у "Дії" запустили відповідне опитування.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

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Відтак, в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" українців запитали — чи залишати 8 березня вихідним. Таке всенародне опитування покликане, аби уникнути суперечностей щодо майбутнього рішення парламенту.

"8 березня — Міжнародний день захисту прав жінок, і виник він завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний", — йдеться у повідомленні.

Як проголосувати?

Для того, аби віддати свій голос за один з варіантів, вам потрібно зайди у застосунок "Дія", обрати "Послуги", і потім — "Опитування". Важливо, що голосування завершується 6 березня.

Відомо, що дане опитування ініційовано за парламентської ініціативи та реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.

"Продовжуємо й надалі розвивати електронну демократію. Тож чекаємо на вашу активність та результати", — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо відміни свята 8 березня та встановлення нового — День українки, який пропонується відзначати 25 лютого.