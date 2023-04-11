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Выпить за Бахмут: как продавцы спекулируют на войне и ведутся ли украинцы на "патриотический" товар

11 апреля 2023 06:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Патриотический сувенир из Украины - Бахмут и Буча.
Патриотическая продукция, возмутившая украинцев. Фото: коллаж Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Купить что-то патриотическое в Украине сейчас можно почти в каждом магазине — в книжном магазине, в шоу-руме с одеждой, в продуктовой лавке. Что уж говорить об онлайн-шопинге, потому что, кажется, каждый уважающий себя бизнес во время войны продает украинское.

Вот только позиции патриотического товара значительно расширились, и теперь туда относят не только вышиванки и флаги, но и все, куда можно наклеить или поместить символы войны — мемы, портреты, лозунги и т.д.

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На чем спекулируют производители и как на товар реагируют украинцы — в материале Новини.LIVE.

Выпить комбучу за героическую Бучу

Некоторые производители напитка из чайного гриба комбуча начали использовать на бутылках высказывания, вызывающие ассоциации продукта с городом Буча Киевской области, который один из первых оказался в оккупации. Так появилась в продаже "Героическая Комбуча", украшенная цветами государственного флага.

Буча
"Героическая Комбуча" продавалась в интернете. Фото: скриншот из соцсетей

Производители считают, что подобным рекламным жестом выпустили продукт в честь героического города. Еще и подчеркивают, что это крафтовая партия, придавая ей якобы особое значение. Однако украинцы с этим не согласны и в сети критикуют производителей, не сдерживаясь в своих реакциях.

Буча-Комбуча
"Героическая Комбуча" возмутила украинцев. Фото: скриншот Facebook

Добавим, что напиток комбуча производится из чайного гриба. И впервые популярным он стал в США, где его расставляли в холодильниках вместо колы, чтобы популяризировать полезные напитки среди работников.

Буча-Комбуча
Реакция пользователей соцсетей на "Героическую Комбучу". Фото: скриншот Facebook

Где этот чайный гриб выращивают и кто разливает его в бутылки — неизвестно. Однако это точно делают не в Буче Киевской области. Единственное, что может связывать два названия, — процесс брожения. Пока на чьем-то окне бродил чайный гриб, в разбитых русских танках в Буче бродили уничтоженные тела оккупантов. Но через год после деоккупации украинцы изо всех сил пытаются убрать из города след россиян.

Разлить Бахмут в рюмки

Город Бахмут в Донецкой области месяцами остается самой горячей точкой войны. Это тот участок фронта, за которым каждый день следят украинцы. Но если вводить слово Бахмут в гугл, он предложит шокирующие товары. Среди них — подставка для рюмок и бутылок. Как будто призыв выпить за город.

Водка Бахмут
Подставка для рюмок и бутылок "Бахмут". Фото: соцсети

В сети нет фото соответствующих статуэток дома у людей, а у продавцов невозможно узнать популярность товара. Однако в обсуждении таких алкогольных патриотических декораций украинцы демонстрируют негодование.

Бахмут
Пользователи соцсетей считают такой дизайн неуместным. Фото: скриншот Telegram

Добавим, что бои за Бахмут продолжаются месяцами. И несмотря на то, что ВСУ сдерживают оккупантов, в боях за город уже погибли сотни украинских солдат, а пропавшими без вести считаются целые бригады. Чтят память погибших минутой молчания, но никак не застольем, украшением которого производители предлагают считать статуэтку с "градом".

Команда Новини.LIVE недавно была в 30 км от Бахмута и видела своими глазами, как живут люди возле самой горячей точки войны.

Напомним, в Верховной Раде решили, что мотивирующий патриотический контент в Украине начали копировать в сферу розничных продаж и назвали это эксплуатацией патриотической тематики в коммерческих целях. Детальнее — в материале Новини.LIVE.

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