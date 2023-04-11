Патріотичний сувенір з України - Бахмут та Буча в рекламі

Патріотична продукція, яка обурила українців. Фото: колаж Новини.LIVE

Купити щось патріотичне в Україні зараз можна чи не в кожному магазині — в книжковій крамниці, в шоурумі з одягом, в продуктовій лавці. Що вже казати про онлайн-шопінг, бо, здається, кожен поважаючий себе бізнес в часи війни продає українське.

От тільки позиції патріотичного товару значно розширилися, і тепер туди відносять не лише вишиванки та прапори, а все, куди можна наклеїти чи помістити символи війни — меми, портрети, гасла тощо.

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На чому спекулюють виробники та як на товар реагують українці — в матеріалі Новини.LIVE.

Випити комбучу за героїчну Бучу

Деякі виробники напою з чайного гриба комбуча почали використовувати на пляшках вислови, які асоціюють продукт з містом Буча на Київщині, що одне з перших опинилося в окупації. Так з'явилася у продажі "Героїчна Комбуча", прикрашена кольорами державного прапора.

"Героїчна Комбуча" продавалася в інтернеті. Фото: скріншот із соцмереж

Виробники вважають, що таким рекламним жестом вони випустили продукт на честь героїчного міста. Ще й наголошують, що це крафтова партія, надаючи їй ніби особливого значення. Однак українці з цим не погоджуються і в мережі критикують виробників, не стримуючись у своїх реакціях.

"Героїчна Комбуча" обурила українців. Фото: скріншот Facebook

Додамо, що напій комбуча виготовляється з чайного гриба. І вперше популярним він став у США, де його розставляли у холодильниках замість коли, аби популяризувати корисні напої серед працівників.

Реакція користувачів соцмереж на "Героїчну Комбучу". Фото: скріншот Facebook

Де той чайний гриб вирощують і хто розливає його в пляшки — невідомо. Однак це точно роблять не в Бучі на Київщині. Єдине, що може пов'язувати дві назви, — процес бродіння. Доки на чиємусь вікні бродив чайний гриб, в розбитих російських танках в Бучі бродили знищені тіла окупантів. Але за рік після деокупації українці з усіх сил намагаються прибрати з міста слід росіян.

Розлити Бахмут у чарки

Місто Бахмут на Донеччині місяцями залишається найгарячішою точкою війни. Це та ділянка фронту, за якою щодня слідкують українці. Та якщо вводити слово Бахмут в гугл, то він запропонує шокуючі товари. Серед них — підставка для чарок та пляшок. Ніби заклик випити за місто.

Підставка для чарок та пляшок "Бахмут". Фото: соцмережі

В мережі немає фото відповідних статуеток вдома у людей, а у продавців неможливо дізнатися про популярність товару. Однак в обговоренні таких алкогольних патріотичних декорацій українці демонструють обурення.

Користувачі соцмереж вважають такий дизайн недоречним. Фото: Скріншот Telegram

Додамо, що бої за Бахмут тривають місяцями. І попри те, що ЗСУ стримують окупантів, в боях за місто вже загинули сотні українських солдат, а зниклими безвісти вважаються цілі бригади. Вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання, але ніяк не застіллям, прикрасою якого виробники пропонують вважати статуетку з "градом".

Команда Новини.LIVE нещодавно перебувала в 30 км від Бахмута і бачила на власні очі, як живуть люди біля найгарячішої точки війни.

Нагадаємо, у Верховній Раді вирішили, що мотивуючий патріотичний контент в Україні почали "копіювати" у сферу роздрібних продажів і назвали це експлуатацією патріотичної тематики в комерційних цілях. Детальніше — в матеріалі Новини.LIVE.