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Выплаты семьям погибших воинов 2023: какая сумма и как получить

28 февраля 2023 06:15
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Дмитрий Струк
Консультант
Как получить выплаты за погибшего воина в Украине — советы правозащитников
Семья каждого военного, погибшего, защищая Родину во время полномасштабной войны, имеет право получить единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине продолжается полномасштабная война. К сожалению, десятки украинских военных получают ранения и погибают каждый день, защищая независимость нашей страны.

Поэтому наше государство обеспечивает право на компенсацию семье каждого военнослужащего. Кто может получить выплаты за павшего воина, какую сумму выплачивают и как оформить компенсацию, пишет Факты ICTV.

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Выплаты за погибшего воина 2023 — кто может получить

Специалисты всеукраинской правозащитной общественной организации "Юридическая сотня" отмечают, что в 2023 году был внесен ряд изменений по организации денежных выплат за павшего военного.

"1 февраля 2023 года были зарегистрированы приказы МВД №51 и №50, касающиеся изменений в выплате ОГО в случае гибели военнослужащих ГНСУ и НГУ. Такие же изменения касаются и военнослужащих ВСУ согласно приказу Минобороны № 45 от 25 января 2023 года", — объясняют специалисты.

Следовательно, согласно изменениям, ОДП выплачивается если:

  • военный погиб во время действия военного положения;
  • военный погиб в результате ранения/контузии/травмы/увечья, которое произошло в период действия военного положения во время защиты Родины, участия в боевых действиях или других мероприятиях в частности, как уточнено приказами, на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мер, не позднее чем через один год после ранения/травмы или иного повреждения.

Получить денежную единовременную помощь могут:

  • родители (мама и папа);
  • жена/супруг, которые не женились во второй раз;
  • дети, у которых нет и не имели своих семей;
  • дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Еще одно обязательное условие — родственники погибшего не должны:

  • проживать в России;
  • проживать в Белоруссии;
  • быть осуждены за государственную измену;
  • быть осуждены за коллаборационную деятельность;
  • быть осуждены за пособничество государству-агрессору.

Выплаты за погибшего воина 2023 — кто может получить

Какой размер и порядок выплаты за павшего военного в 2023 году

28 февраля 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №168, предусматривающее выплату единовременной денежной помощи семьям погибших во время полномасштабной войны военнослужащих в размере 15 млн грн.

Однако в 2023 году изменения коснулись порядка выплат.

"Самое главное изменение касается порядка выплат. Теперь оно будет происходить поэтапно", — отмечают в Юридической сотне.

Компенсация делится на две части: первая 20% от суммы, а затем ежемесячно фиксированные суммы:

  • первая выплата — 1/5 от назначенной суммы ОДП;
  • вторая часть — остаток невыплаченной суммы ОДП (4/5 от назначенной суммы) выплачивается ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.

"То есть на первом этапе происходит выплата 3 млн грн, в дальнейшем 300 тыс. грн в месяц. Эта сумма делится пропорционально количеству членов семьи погибшего", — объясняют правозащитники.

Какой размер и порядок выплаты за павшего военного в 2023 году

Как получить выплаты за погибшего воина 2023: куда обращаться и какие документы собирать

Лица, имеющие право на получение единовременного пособия, могут реализовать это право с даты гибели военнослужащего в период действия военного положения, указанного в свидетельстве о смерти.

"Если тот, кто имеет право на получение выплаты, отказывается от ОДП или в течение 3 лет не реализует свое право, частицы распределяются между другими лицами, имеющими право на ОДП", отмечают специалисты.

О гибели воинского члена его семьи извещают территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или воинская часть, а также должны выдать свидетельство о смерти.

С данного документа, в сущности, начинается процесс сбора пакета документов и получения денежной помощи от государства.

В первую очередь необходимо обратиться к командиру воинской части с просьбой выдать следующие документы, которые он должен передать родственникам погибшего в течение 10 дней:

  1. Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
  2. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.
  3. Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Военная часть по запросу ТЦК, к которому обратились члены семьи погибшего, умершего в результате ранения (контузии, травмы, увечья), полученного во время защиты Родины в период действия военного положения, не позднее чем через год после такого ранения (контузии, травмы, увечья) предоставляет указанные выше документы.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с личным заявлением или заявлением законных представителей лиц, имеющих право на ОДП, в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства.

После этого членам семьи погибшего военного следует обратиться в ближайший ТЦК и СП с заявлением о выплате единовременного денежного пособия и добавить к нему следующие документы:

  • копию свидетельства смерти;
  • выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
  • документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
  • выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего;
  • копию врачебного свидетельства о смерти;
  • копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;
  • копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);
  • копию свидетельства о браке (для выплаты супруге);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);
  • копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт нахождения заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании).

Как получить выплаты за погибшего воина 2023

После того как родственники, имеющие право на ОДП, подали документы и заявление, районный ТЦК и СП заверяет копии документов, не позднее 7 рабочих дней после поступления посылает их областному ТЦК и СП по подчинению.

Далее в течение 15 дней документы отправляются на рассмотрение в Минобороны. Там принимается решение в течение 30 дней.

В случае положительного решения Департамент соцобеспечения не позднее трех рабочих дней доводит его в финансово-экономическое управление Командования Сухопутных войск ВСУ для информирования областных ТЦК и готовит проекты распределений.

Районные ТЦК, оформлявшие документы для назначения выплаты, сообщают членам семей.

После открытия ассигнований Командование Сухопутных войск ВСУ не позднее пяти рабочих дней готовит и дает Государственной казначейской службе Украины распределения открытых ассигнований в разрезе распорядителей бюджетных средств низшего уровня.

Со дня открытия ассигнований не позднее пяти рабочих дней ОДП выплачивается областным ТЦК, а затем перечисляются на банковский счет, который семья погибшего указала в заявлении.

Если членам семьи погибшего отказали в выплате единовременного пособия в размере 15 млн грн, то это решение можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, мы писали, что украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.

Также мы рассказывали, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.

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