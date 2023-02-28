Як отримати виплати за загиблого воїна в Україні — поради правозахисників

Сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн

В Україні продовжується повномасштабна війна. На жаль, десятки українських військових зазнають поранень і гинуть щодня, захищаючи незалежність нашої країни.

Тому наша держава забезпечує право на компенсацію для сім’ї кожного військовослужбовця. Хто може отримати виплати за полеглого воїна, яку суму виплачують та як оформити компенсацію, пише Факти ICTV.

Виплати за загиблого воїна 2023 — хто може отримати

Фахівці всеукраїнської правозахисної громадської організації "Юридична сотня" зазначають, що у 2023 році було внесено низку змін щодо організації грошових виплат за полеглого військового.

"1 лютого 2023 року були зареєстровані накази МВС №51 та №50, які стосуються змін у виплаті ОГД у разі загибелі військовослужбовців ДПСУ та НГУ. Такі самі зміни стосуються і військовослужбовців ЗСУ згідно з наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року", — пояснюють фахівці.

Отже, згідно зі змінами, ОГД виплачується якщо:

військовий загинув під час дії воєнного стану;

військовий загинув внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва, що сталося в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі в бойових діях чи інших заходах зокрема, як уточнено наказами, на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.

Отримати грошову одноразову допомогу можуть:

батьки (мама й тато);

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають та не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Ще одна обов'язкова умова — родичі загиблого не повинні:

проживати у росії;

проживати в Білорусі;

бути засуджені за державну зраду;

бути засуджені за колабораційну діяльність;

бути засуджені за пособництво державі-агресору.

Який розмір та порядок виплати за полеглого військового у 2023 році

28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №168, яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих під час повномасштабної війни військовослужбовців у розмірі 15 млн грн.

Проте у 2023 році зміни торкнулись порядку виплат.

"Найголовніша зміна стосується порядку виплат. Тепер вона буде відбуватися поетапно", — зазначають в Юридичній сотні.

Компенсація поділяється на частини: перша 20% від суми, а потім щомісяця фіксовані суми:

перша виплата — 1/5 від призначеної суми ОГД;

друга частина ― залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) виплачується щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

"Тобто на першому етапі відбувається виплата 3 млн грн, надалі 300 тис. грн на місяць. Ця сума ділиться пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого", — пояснюють правозахисники.

Як отримати виплати за загиблого воїна 2023: куди звертатися та які документи збирати

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з дати загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

"Якщо той, хто має право на отримання виплати, відмовляється від ОГД або протягом 3 років не реалізує своє право, частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД", — зазначають фахівці.

Про загибель військового членів його сім’ї сповіщають територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) або військова частина, а також мають видати свідоцтво про смерть.

З даного документу, по суті, розпочинається процес збирання пакета документів та отримання грошової допомоги від держави.

В першу чергу, необхідно звернутися до командира військової частини з проханням видати наступні документи, які він має передати родичам загиблого впродовж 10 днів:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Військова частина за запитом ТЦК, до якого звернулися члени сім’ї загиблого, що помер унаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини в період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва) надає зазначені вище документи.

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися з особистою заявою чи заявою законних представників осіб, які мають право на ОГД, до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства.

Після цього, членам сім’ї військового, що загинув, слід звернутися до найближчого ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги та додати до неї такі документи:

копію свідоцтва про смерть;

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові та місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Після того, як родичі, які мають право на ОГД, подали документи та заяву, районний ТЦК та СП завіряє копії документів, не пізніше 7 робочих днів після надходження надсилає їх обласному ТЦК та СП за підпорядкуванням.

Далі протягом 15 днів документи відправляють на розгляд в Міноборони. Там ухвалюють рішення протягом 30 днів.

У разі позитивного рішення Департамент соцзабезпечення не пізніше трьох робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних ТЦК і готує проєкти розподілів.

Районні ТЦК, які оформляли документи для призначення виплати, повідомляють членів сімей.

Після відкриття асигнувань Командування Сухопутних військ ЗСУ не пізніше пʼяти робочих днів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

З дня відкриття асигнувань не пізніше пʼяти робочих днів ОГД виплачується обласним ТЦК, а потім перераховуються на банківський рахунок, який сімʼя загиблого вказала у заяві.

Якщо членам сім’ї загиблого відмовили у виплаті одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, то це рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Нагадаємо, ми писали, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату в залежності від ступеня поранення.

Також ми розповідали, що з 1 лютого в Україні змінився порядок виплатдодаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.