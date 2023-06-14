Власти Египта хотят выставить в музее акулу, которая съела российского туриста

Акула в море. Фото: Google

Египетские власти хотят сделать из акулы, которая недавно съела российского туриста, музейный экспонат.

Для начала ее хотят превратить в мумию. Об этом сообщает новостной интернет-проект Mash в Telegram.

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По словам местных чиновников, на днях рыбаки обнаружили в море остатки погибшего россиянина.

Так же сообщается, что морскую хищницу передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря. Там уже начали бальзамировать акулу. Дальше — передадут в музей.

Правда, там не уточнили, в какой отдел передадут животное: морских хищников или истребителей россиян, поддерживающих политику Путина.

Гибель туриста

8 июня, в городе Хургарда, неподалеку от популярного пляжа Dream Beach, акула насмерть загрызла российского туриста. Как выяснилось, погибшим оказался 23-летний Владимир Попов, работавший иллюстратором на фрилансе.

Через некоторое время после инцидента стало известно, что напавшую на россиянина акулу выловили.

Напомним, несмотря на трагические события в южных регионах в связи с подрывом Каховской ГЭС, украинцы все же нашли в себе силы, чтобы пошутить о россиянине, погибшем от нападения акулы.

Украинские пользователи соцсетей начали активно комментировать инцидент с россиянином на египетском курорте. Многие шутили, что акулу стоит наградить орденом "За заслуги". Также люди в шутку называют ее союзницей Украины.