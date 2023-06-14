Влада Єгипту хоче виставити в музеї акулу, що з'їла російського туриста

Акула в морі. Фото: Google

Єгипетська влада хоче зробити з акули, що не так давно з'їла російського туриста, музейний експонат.

Для початку її хочуть перетворити на мумію. Про це повідомляє новинний інтернет-проєкт Mash у Telegram.

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За словами місцевих чиновників, днями рибалки знайшли у морі залишки загиблого росіянина.

Саму морську хижачку передали до Інституту морських наук і заповідників Червоного моря. Там уже почали бальзамувати акулу. Далі — передадуть до музею.

Щоправда, там не уточнили, до якого відділу передадуть тварину: морських хижаків чи винищувачів росіян, які підтримують політику Путіна.

Загибель туриста

8 червня, у місті Хургарда, неподалік найпопулярнішого пляжу Dream Beach, акула на смерть загризла російського туриста. Як з'ясувалося, загиблим виявився 23-річний Володимир Попов, який працював ілюстратором на фрілансі.

Через деякий час після інциденту стало відомо, що акулу, яка напала на росіянина, виловили.

​Нагадаємо, попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули.

Українські користувачі соцмереж почали активно коментувати інцидент з росіянином на єгипетському курорті. Чимало людей жартували, що акулу варто нагородити орденом "За заслуги". Також люди жартома називають її союзницею України.