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Владельцы огородов могут получить по 3300 грн за "сотку": кому предусмотрена помощь

6 августа 2023 14:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Владельцы огородов могут получить по 3300 грн за сотку: кому предусмотрена помощь
Финансовая помощь. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Владельцы огородов могут получить по 3300 гривен за каждую сотку земельного участка. Помощь предусмотрена для тех граждан Украины, кто потерял урожай урожая овощей из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, подрыв Каховской ГЭС оставил много земельных участков без урожая. Многие потеряли свои земельные участки. Поэтому пострадавшим выплатят финансовую помощь.

"На повестке дня сегодня есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за взрыва на Каховской ГЭС", — сказал Шмыгаль.

Следовательно, Херсонской и Николаевской областях будет выделено 271 миллион гривен.

В то же время максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит 100 тысяч гривен.

Напомним, 6 августа часть жителей Одессы остались без водоснабжения. Причиной стали возобновительно-аварийные работы в Киевском и Приморском районах города.

Добавим, что с начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".

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