Владельцы огородов могут получить по 3300 грн за "сотку": кому предусмотрена помощь

Финансовая помощь. Фото: google

Владельцы огородов могут получить по 3300 гривен за каждую сотку земельного участка. Помощь предусмотрена для тех граждан Украины, кто потерял урожай урожая овощей из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Максимальная сумма пособия

По словам Шмыгаля, подрыв Каховской ГЭС оставил много земельных участков без урожая. Многие потеряли свои земельные участки. Поэтому пострадавшим выплатят финансовую помощь.

"На повестке дня сегодня есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за взрыва на Каховской ГЭС", — сказал Шмыгаль.

Следовательно, Херсонской и Николаевской областях будет выделено 271 миллион гривен.

В то же время максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит 100 тысяч гривен.

Напомним, 6 августа часть жителей Одессы остались без водоснабжения. Причиной стали возобновительно-аварийные работы в Киевском и Приморском районах города.

Добавим, что с начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".