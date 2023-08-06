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Власники городів можуть отримати по 3300 грн за "сотку": кому передбачена допомога

6 серпня 2023 14:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Власники городів можуть отримати по 3300 грн за сотку: кому передбачена допомога
Фінансова допомога. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Власники городів можуть отримати по 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки. Допомога передбачена для тих громадян України, хто втратив врожай врожай овочів через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Максимальна сума допомоги

За словами Шмигаля, підрив Каховської ГЕС залишив багато земельних ділянок без врожаю. Багато людей втратили свої земельні ділянки. Через це постраждалим виплатять фінансову допомогу.

"На порядку денному сьогодні є рішення про виплати людям у Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через вибух на Каховській ГЕС", — сказав Шмигаль.

Відтак, Херсонській та Миколаївській областях буде виділено 271 мільйонів гривень.

Водночас, максимальна сума допомоги за втрачений урожай становитиме 100 тисяч гривень. 

Нагадаємо, 6 серпня, частина мешканців Одеси залишилися без водопостачання. Причиною стали відновлювально-аварійні роботи у Київському та Приморському районах міста.

Додамо, що з початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9". 

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