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Вознесение Господне 2023: самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

25 мая 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Вознесение Господне 2023 — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках
Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 25 мая, христиане восточного обряда отмечают великий праздник Вознесения Господня. В эту дату верующие вспоминают вознесение Иисуса Христа на небеса 40 дней спустя после его Воскресения.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравления с Вознесением Господним в прозе

В день Вознесения Господня от всего сердца желаю покаяться во всех совершаемых грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных, ежедневно совершать великий подвиг, никогда не потерять веры в Господа и надежды на лучшее.

***

Пусть Вознесение Господне дарует твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью — силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

***

В великий праздник Вознесения Господня желаю вам непреложной надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью.

***

Колокола несут нам радостное известие — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения. Пусть праздник наполнит душу спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

В великий праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

***

Поздравляем вас со светлым праздником и желаем вам праведных дел, милосердия Господня и покаяния. Пусть в вашем доме будет светло, а дети будут здоровыми и счастливыми!

***

В этот праздничный день, когда Христос вознесся на небеса, желаем и всем нам вознестись в своей вере. Пусть теперь, в трудный момент нашей истории, надежда на воскресение родного государства, на безграничную силу любви станут для нас ступеньками к счастливой жизни!

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого хорошего и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви! Да пошлет Господь свое благословение и помогает во всех добрых делах и начинаниях!

***

В великий праздник Вознесения Господня, желаю веры, неугасимой надежды в лучшей и чистейшей духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

 

Приветствие с Вознесением Господним в прозе
Икона Вознесения Христа. Фото: google.com

Вознесение Господне 2023 — поздравление в стихах на украинском языке

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Счастья и большой любви
В жизни вам желаю!

***

С праздником сегодня
Я вас всех поздравляю!
В праздник Вознесения
Здоровья желаю!
Желаю вам счастья,
Надежды и любви!
Всегда чтобы Господь
Был в любом слове!

***

Вознесение Господне
Праздник света и добра!
Пожелаем же сегодня
Всем вам мира и тепла.

***

Поздравляю с праздником сегодня вас!
Это день большое и большое время!
Вознесение Господне — святой веры знак,
Оно радует нам душу, разгоняет мрак
Серых будней, тяжелых дней
Надежда для простых людей.
Да не оставит вера вас,
Чтоб с вами каждый час!

***

Во Вознесение Господне
Свою душу в храм неси,
Пусть Всевышний все исполнит,
Только в молитве попроси.

***

Пусть великий Бог
Пошлет вам радость в дом,
Крепкое здоровье и лет толпу густую,
И доленькую улыбающуюся богатую,
И песню украинскую золотую.
Пусть к вам в дом счастья прилетит
Внесет на крыльях свежесть рассветную,
И оптимизма солнечное тепло!

***

Пропели птичьи голоса,
Поднялся он, чтобы нам помочь,
Любые беды победить.
Чтобы жили в мире все всегда,
Вдохновленные силой добра.
И приветствуя в этот день,
Мне хочется желать,
Чтобы хранила на земле
Вас божья благодать.

***

Вознесение Господне
Весть хорошо несет.
Пусть с радостью сегодня
Господь дарит все!
Да будет с вами счастье,
И божеская благодать!
Тогда непогоды всякие
Вас будут обходить!

***

Вознесение светом своим
Пусть согреет тебя и укрепит.
Будь ты мир с Богом нашим,
И он тебя защитит!
А еще я хочу пожелать
Тебе мудрости и доброты,
Миром душу свою наполнять,
Жить без неприятностей и суеты!

***

Вознесся Он на небо,
Чтобы защищать нас всех!
Желаю в Вознесении —
Вам преданных друзей!
Чтобы ложь из жизни вашей
Исчезла навсегда,
И чтобы вера в сердце
Осталась на годы!

Вознесение Господне 25 мая — поздравления в открытках

Картинки с Вознесением Господним 2023
Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com
Вознесение Господне 25 мая — поздравление в открытках
Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: Телеграф
Как поздравить с Вознесением Господним
Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: ТСН.ua
Поздравление с Вознесением Господним 2023
Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com
С праздником Вознесения Господня: картинки на украинском
Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com
Прекрасные поздравления с Вознесением Господним
Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com
Вознесение Господне: приветствие
Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: НВ

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2023

 

 

Напомним, мы писали, когда и какие важные церковные праздники отметим в мае 2023 года.

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