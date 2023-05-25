Вознесение Господне 2023 — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com

В этот четверг, 25 мая, христиане восточного обряда отмечают великий праздник Вознесения Господня. В эту дату верующие вспоминают вознесение Иисуса Христа на небеса 40 дней спустя после его Воскресения.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравления с Вознесением Господним в прозе

В день Вознесения Господня от всего сердца желаю покаяться во всех совершаемых грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных, ежедневно совершать великий подвиг, никогда не потерять веры в Господа и надежды на лучшее.

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Пусть Вознесение Господне дарует твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью — силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

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В великий праздник Вознесения Господня желаю вам непреложной надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью.

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Колокола несут нам радостное известие — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения. Пусть праздник наполнит душу спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

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В великий праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

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Поздравляем вас со светлым праздником и желаем вам праведных дел, милосердия Господня и покаяния. Пусть в вашем доме будет светло, а дети будут здоровыми и счастливыми!

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В этот праздничный день, когда Христос вознесся на небеса, желаем и всем нам вознестись в своей вере. Пусть теперь, в трудный момент нашей истории, надежда на воскресение родного государства, на безграничную силу любви станут для нас ступеньками к счастливой жизни!

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого хорошего и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви! Да пошлет Господь свое благословение и помогает во всех добрых делах и начинаниях!

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В великий праздник Вознесения Господня, желаю веры, неугасимой надежды в лучшей и чистейшей духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Икона Вознесения Христа. Фото: google.com

Вознесение Господне 2023 — поздравление в стихах на украинском языке

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Счастья и большой любви

В жизни вам желаю!

***

С праздником сегодня

Я вас всех поздравляю!

В праздник Вознесения

Здоровья желаю!

Желаю вам счастья,

Надежды и любви!

Всегда чтобы Господь

Был в любом слове!

***

Вознесение Господне

Праздник света и добра!

Пожелаем же сегодня

Всем вам мира и тепла.

***

Поздравляю с праздником сегодня вас!

Это день большое и большое время!

Вознесение Господне — святой веры знак,

Оно радует нам душу, разгоняет мрак

Серых будней, тяжелых дней

Надежда для простых людей.

Да не оставит вера вас,

Чтоб с вами каждый час!

***

Во Вознесение Господне

Свою душу в храм неси,

Пусть Всевышний все исполнит,

Только в молитве попроси.

***

Пусть великий Бог

Пошлет вам радость в дом,

Крепкое здоровье и лет толпу густую,

И доленькую улыбающуюся богатую,

И песню украинскую золотую.

Пусть к вам в дом счастья прилетит

Внесет на крыльях свежесть рассветную,

И оптимизма солнечное тепло!

***

Пропели птичьи голоса,

Поднялся он, чтобы нам помочь,

Любые беды победить.

Чтобы жили в мире все всегда,

Вдохновленные силой добра.

И приветствуя в этот день,

Мне хочется желать,

Чтобы хранила на земле

Вас божья благодать.

***

Вознесение Господне

Весть хорошо несет.

Пусть с радостью сегодня

Господь дарит все!

Да будет с вами счастье,

И божеская благодать!

Тогда непогоды всякие

Вас будут обходить!

***

Вознесение светом своим

Пусть согреет тебя и укрепит.

Будь ты мир с Богом нашим,

И он тебя защитит!

А еще я хочу пожелать

Тебе мудрости и доброты,

Миром душу свою наполнять,

Жить без неприятностей и суеты!

***

Вознесся Он на небо,

Чтобы защищать нас всех!

Желаю в Вознесении —

Вам преданных друзей!

Чтобы ложь из жизни вашей

Исчезла навсегда,

И чтобы вера в сердце

Осталась на годы!

Вознесение Господне 25 мая — поздравления в открытках

Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com

Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: Телеграф

Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com

Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com

Поздравление с Вознесением Господним 2023 года. Фото: google.com

Поздравление с Вознесением Господним 2023. Фото: НВ

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2023

Напомним, мы писали, когда и какие важные церковные праздники отметим в мае 2023 года.