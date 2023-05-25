Вознесіння Господнє 2023 — красиві привітання у віршах, прозі та листівках

Вознесіння Господнє 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
У цей четвер, 25 травня, християни східного обряду відзначають велике свято Вознесіння Господнє. У цю дату віряни згадують вознесіння Ісуса Христа на небеса через 40 днів після його Воскресіння.
Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Привітання з Вознесінням Господнім у прозі
У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю покаятися у всіх скоєних гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.
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Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
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У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.
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Дзвони несуть нам радісну звістку — настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!
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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло та спокійно, щодня приносить радість і позитив.
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У велике свято — Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!
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Вітаємо вас зі світлим святом і бажаємо вам праведних справ, милосердя Господнього і покаяння. Нехай у вашому домі буде світло, а діти будуть здоровими та щасливими!
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У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!
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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього найдобрішого та найсвітлішого у це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій та любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх добрих справах та починаннях!
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У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!
Вознесіння Господнє 2023 — привітання у віршах українською мовою
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
***
Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.
***
Вознесіння Господнє
Звістку добре несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!
***
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
***
Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння –
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!
Вознесіння Господнє 25 травня — привітання у листівках
Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2023
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