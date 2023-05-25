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Вознесіння Господнє 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

25 травня 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Вознесіння Господнє 2023 — красиві привітання у віршах, прозі та листівках
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 25 травня, християни східного обряду відзначають велике свято Вознесіння Господнє. У цю дату віряни згадують вознесіння Ісуса Христа на небеса через 40 днів після його Воскресіння. 

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Вознесінням Господнім у прозі 

У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю покаятися у всіх скоєних гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

***

Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.

***

Дзвони несуть нам радісну звістку — настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло та спокійно, щодня приносить радість і позитив.

***

У велике свято — Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало! 

***

Вітаємо вас зі світлим святом і бажаємо вам праведних справ, милосердя Господнього і покаяння. Нехай у вашому домі буде світло, а діти будуть здоровими та щасливими!

***

У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього найдобрішого та найсвітлішого у це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій та любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх добрих справах та починаннях!

***

У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!

 

Привітання з Вознесінням Господнім у прозі
Ікона Вознесіння Христа. Фото: google.com

Вознесіння Господнє 2023 — привітання у віршах українською мовою

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!

***

У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.

***

Вознесіння Господнє
Звістку добре несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!

***

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!

***

Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння –
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!

Вознесіння Господнє 25 травня — привітання у листівках

Картинки з Вознесінням Господнім 2023
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com
Вознесіння Господнє 25 травня — привітання у листівках
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: Телеграф
Як привітати з Вознесінням Господнім
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: ТСН.ua
Привітання з Вознесінням Господнім 2023
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com
Зі святом Вознесіння Господнє: картинки українською
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com
Чудові привітання з Вознесінням Господнім
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com
Вознесіння Господнє: привітання
Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: НВ

Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2023

 

 

Нагадаємо, ми писали, коли та які важливі церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року. 

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