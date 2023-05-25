Вознесіння Господнє 2023 — красиві привітання у віршах, прозі та листівках

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com

У цей четвер, 25 травня, християни східного обряду відзначають велике свято Вознесіння Господнє. У цю дату віряни згадують вознесіння Ісуса Христа на небеса через 40 днів після його Воскресіння.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Вознесінням Господнім у прозі

У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю покаятися у всіх скоєних гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

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Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.

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Дзвони несуть нам радісну звістку — настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!

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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди і дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло та спокійно, щодня приносить радість і позитив.

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У велике свято — Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!

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Вітаємо вас зі світлим святом і бажаємо вам праведних справ, милосердя Господнього і покаяння. Нехай у вашому домі буде світло, а діти будуть здоровими та щасливими!

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У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього найдобрішого та найсвітлішого у це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій та любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх добрих справах та починаннях!

***

У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!

Ікона Вознесіння Христа. Фото: google.com

Вознесіння Господнє 2023 — привітання у віршах українською мовою

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

***

Вознесіння Господнє

Звістку добре несе.

Хай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І божа благодать!

Тоді негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

Вознісся Він на небо,

Щоб захищати нас усіх!

Бажаю в Вознесіння –

Вам відданих друзів!

Щоб брехня з життя вашого

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

Вознесіння Господнє 25 травня — привітання у листівках

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: Телеграф

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: ТСН.ua

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: google.com

Привітання з Вознесінням Господнім 2023. Фото: НВ

Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2023

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