Какой сегодня праздник 30 сентября — украинские, мировые и религиозные праздники, именины

Женщина, которая держит свечу в церкви. Фото: Freepik

30 сентября Украина и весь мир отмечают сразу несколько праздников, в частности, Всеукраинский день библиотек, День усыновления, Международный день переводчика, Международный день подкастов и т.д. По церковному календарю 30 сентября считается днем памяти святителя Михаила.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках этого дня.

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Верующие в церкви в этот день чтят память святителя Михаила. По преданию патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь для крещения князя Владимира. Впоследствии святитель был в Киеве, благодаря чему многие местные жители начали верить во Христа. В настоящее время его мощи находятся в Киево-Печерской лавре.

Изображение святителя Михаила. Фото иллюстративное: Pinterest

Мировые и украинские праздники

30 сентября украинский народ отмечает Всеукраинский день библиотек, которые впервые появились во времена Киевской Руси, то есть, в период с IX до XI века. В большинстве своем книги были в монастырях, церквях и школах, а накапливали их князья и священники.

Также украинцы 30 сентября отмечают День усыновления, нацеленный на важность воспитания детей в семье. Еще 30 сентября Международный день переводчика, официально появившийся в 1991 году. Кроме того, празднуется День грязелечения, Международный день подкастов и кружева.

Именины

30 сентября свои именины отмечают люди, которых зовут:

Василий

Вячеслав

Григорий

Леонид

Матвей

Михаил

Александр

Александра

Алексей

Петр

Семен

Талисманом именинника 30 сентября считается опал, отличающийся удивительным цветом. Предки считали, что этот камень защищает человека от темных сил и избавляет его от некоторых заболеваний.

Опал, являющийся талисманом именинника 30 сентября. Фото: Freepik

Выдающиеся именинники

30 сентября на свет появились:

украинский писатель Федор Заревич, родившийся в 1835 году

украинское источниковедение и книговедение Любовь Дубровина, родившаяся в 1950 году

бывший народный депутат Украины Дмитрий Ярош, родившийся в 1971 году

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