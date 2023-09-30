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Все праздники в Украине и мире 30 сентября: у кого именины и день рождения

30 сентября 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 30 сентября — украинские, мировые и религиозные праздники, именины
Женщина, которая держит свечу в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

30 сентября Украина и весь мир отмечают сразу несколько праздников, в частности, Всеукраинский день библиотек, День усыновления, Международный день переводчика, Международный день подкастов и т.д. По церковному календарю 30 сентября считается днем памяти святителя Михаила.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках этого дня.

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Церковный праздник

Верующие в церкви в этот день чтят память святителя Михаила. По преданию патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь для крещения князя Владимира. Впоследствии святитель был в Киеве, благодаря чему многие местные жители начали верить во Христа. В настоящее время его мощи находятся в Киево-Печерской лавре.

Святитель Михаил
Изображение святителя Михаила. Фото иллюстративное: Pinterest

Мировые и украинские праздники

30 сентября украинский народ отмечает Всеукраинский день библиотек, которые впервые появились во времена Киевской Руси, то есть, в период с IX до XI века. В большинстве своем книги были в монастырях, церквях и школах, а накапливали их князья и священники.

Также украинцы 30 сентября отмечают День усыновления, нацеленный на важность воспитания детей в семье. Еще 30 сентября Международный день переводчика, официально появившийся в 1991 году. Кроме того, празднуется День грязелечения, Международный день подкастов и кружева.

Именины

30 сентября свои именины отмечают люди, которых зовут:

  • Василий
  • Вячеслав
  • Григорий
  • Леонид
  • Матвей
  • Михаил
  • Александр
  • Александра
  • Алексей
  • Петр
  • Семен

Талисманом именинника 30 сентября считается опал, отличающийся удивительным цветом. Предки считали, что этот камень защищает человека от темных сил и избавляет его от некоторых заболеваний.

Опал
Опал, являющийся талисманом именинника 30 сентября. Фото: Freepik

Выдающиеся именинники

30 сентября на свет появились:

  • украинский писатель Федор Заревич, родившийся в 1835 году
  • украинское источниковедение и книговедение Любовь Дубровина, родившаяся в 1950 году
  • бывший народный депутат Украины Дмитрий Ярош, родившийся в 1971 году

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в октябре 2023 года.

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