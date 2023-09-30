Яке сьогодні свято 30 вересня — українські, світові та релігійні свята, іменини

Жінка, яка тримає свічку в церкві. Фото: Freepik

30 вересня Україна та весь світ відзначає одразу декілька свят, зокрема, Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Міжнародний день подкастів тощо. За церковним календарем 30 вересня вважається днем пам’яті святителя Михаїла.

Новини.LIVE розповідає детальніше про релігійне свято, про всі свята в Україні та світі, про іменини та відомих іменинників цього дня.

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Віряни у церкві у цей день вшановують пам’ять святителя Михаїла. За переказами патріарх Микола II відправив Михаїла до Корсуні для хрещення князя Володимира. Згодом святитель був у Києві, завдяки чому багато місцевих жителів почали вірити у Христа. Зараз його мощі перебувають у Києво-Печерській лаврі.

Зображення святителя Михаїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Світові та українські свята

30 вересня український народ відзначає Всеукраїнський день бібліотек, які вперше з’явилися за часів Київської Русі, тобто, у період з IX до XI століття. Здебільшого книги були у монастирях, церквах і школах, а накопичували їх князі та священики.

Також українці 30 вересня відзначають День усиновлення, яке націлено на важливість виховання дітей в сім'ї. Ще 30 вересня Міжнародний день перекладача, який офіційно з’явився у 1991 році. Крім того, святкується День грязелікування, Міжнародний день подкастів і мережива.

Іменини

30 вересня свої іменини відзначають люди, яких звати:

Василь

В'ячеслав

Григорій

Леонід

Матвій

Михайло

Олександр

Олександра

Олексій

Петро

Семен

Талісманом іменинника 30 вересня вважається опал, який відрізняється дивовижним кольором. Предки вважали, що цей камінь захищає людину від темних сил та позбавляє її від деяких захворювань.

Опал, який є талісманом іменинника 30 вересня. Фото: Freepik

Видатні іменинники

30 вересня на світ з’явилися:

український письменник Федір Заревич, який народився у 1835 році

українська джерелознавчиня та книгознавчиня Любов Дубровіна, яка народилася у 1950 році

колишній народний депутат України Дмитро Ярош, який народився у 1971 році

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