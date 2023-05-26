Вступительная кампания 2023: стоит ли учиться в Украине в условиях войны

Обучение в университете. Фото: google

В Украине завершается учебный год и скоро начнется вступительная кампания. В условиях войны высшие учебные заведения работают в разных форматах — онлайн и офлайн. Но ввиду несовершенного качества обучения в условиях войны, часть выпускников думает получать высшее образование после победы.

Стоит ли выпускникам откладывать вступление, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Соучредитель "Смарт образования" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксаны Макаренко

"Это вполне нормальная практика во всем мире, когда ты для себя берешь время подумать, чем ты хочешь заниматься. В Европе 12-13-14 лет дети учатся в школе, чтобы понять, хочешь ли ты и на кого учиться дальше. И последний год у них для поездок по обмену, чтобы посмотреть на другие страны. Но они могут и не поступать. У них в университеты поступают 30%, а другие идут на рынок труда и для них это нормальный выбор", — сказала эксперт.

Добавим, сначала в условиях коронавируса, а теперь и в условиях полномасштабной войны система образования претерпела незапланированную реформу. В первую очередь это касается перехода на онлайн-обучение, а уже дальше дополнительные изменения.

Новини.LIVE узнало, как это все повлияло на качество образования и на сколько лет по знаниям из-за войны отстают украинские дети.