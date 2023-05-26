Вступительная кампания 2023: стоит ли учиться в Украине в условиях войны

Вступительная кампания-2023: стоит ли отложить обучение в вузе до конца войны
В Украине завершается учебный год и скоро начнется вступительная кампания. В условиях войны высшие учебные заведения работают в разных форматах — онлайн и офлайн. Но ввиду несовершенного качества обучения в условиях войны, часть выпускников думает получать высшее образование после победы.
Стоит ли выпускникам откладывать вступление, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.
"Это вполне нормальная практика во всем мире, когда ты для себя берешь время подумать, чем ты хочешь заниматься. В Европе 12-13-14 лет дети учатся в школе, чтобы понять, хочешь ли ты и на кого учиться дальше. И последний год у них для поездок по обмену, чтобы посмотреть на другие страны. Но они могут и не поступать. У них в университеты поступают 30%, а другие идут на рынок труда и для них это нормальный выбор", — сказала эксперт.
Добавим, сначала в условиях коронавируса, а теперь и в условиях полномасштабной войны система образования претерпела незапланированную реформу. В первую очередь это касается перехода на онлайн-обучение, а уже дальше дополнительные изменения.
Новини.LIVE узнало, как это все повлияло на качество образования и на сколько лет по знаниям из-за войны отстают украинские дети.