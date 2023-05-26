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Вступна кампанія-2023: чи варто відкласти навчання у виші до кінця війни

26 травня 2023 18:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вступна кампанія 2023: чи варто навчатися в Україні в умовах війни
Навчання в університеті. Фото: google
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні завершується навчальний рік і скоро розпочнеться вступна кампанія. В умовах війни вищі навчальні заклади працюють у різних форматах — онлайн та офлайн. Але зважаючи на недосконалу якість навчання в умовах війни, частина випускників думає здобувати вищу освіту після перемоги. 

Чи варто цьогорічним випускникам відкладати вступ, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Співзасновниця "Смарт освіти" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксани Макаренко

"Це цілком нормальна практика у всьому світі, коли ти для себе береш час подумати, чим ти хочеш займатися. В Європі 12-13-14 років діти вчаться в школі, щоб зрозуміти, чи хочеш ти і на кого вчитися далі. І останній рік у них для поїздок по обміну, щоб подивитися на інші країни. Але вони можуть і не вступати. У них  в університети вступають 30%, а інші йдуть на ринок праці і для них це нормальний вибір", — сказала експертка. 

Додамо, спершу в умовах коронавірусу, а тепер і в умовах повномасштабної війни система освіти зазнала незапланованої реформи. Найперше це стосується переходу на онлайн-навчання, а вже далі додаткові зміни.

Новини.LIVE дізналося, як це все вплинуло на якість освіти і на скільки років за знаннями через війну відстають українські діти. 

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