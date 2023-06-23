Вступительная кампания: кто может вступить в бюджет в этом году

Ученик сдает вступительный экзамен. Фото: google

Вскоре начнется вступительная кампания в Украине. Есть несколько видов квот, по которым будущие студенты могут учиться в учебных заведениях бесплатно.

Об этом сообщает образовательный портал Освіта.ua.

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Квота-1

Устанавливается квота-1 в пределах 10 или 30% для временно перемещенных граждан от общего количества бюджетных мест.

Поступить по этой квоте могут:

те, кто имеет право поступить на основе индивидуального устного собеседования;

дети-сироты, а также те, кто лишен родительской опеки.

Квота-2

Вступить по квоте-2 могут те граждане Украины, место жительства которых по состоянию на 24 февраля 2022 зарегистрировано на временно оккупированных территориях.

Квота для иностранцев

Это часть объема бюджетных мест, которую могут использовать граждане других стран, прибывающих на обучение в соответствии с международными договорами Украины, а также зарубежные украинцы, постоянно проживающие за пределами страны.

Напомним, ранее мы писали, что из-за военной агрессии РФ против Украины многие украинцы были вынуждены искать убежище за границей, включая Польшу. Указанные лица в Польше обеспечены временной защитой, сейчас Минреинтеграции Украины сообщило о возможности получения бесплатного обучения украинскими беженцами в Польше.