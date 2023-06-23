Вступна кампанія: хто може вступити на бюджет цього року

Учень складає вступний іспит. Фото: google

Невдовзі розпочнеться вступна кампанія в Україні. Існує декілька видів квот, за якими майбутні студенти можуть вчитися у навчальних закладах безкоштовно.

Про це повідомляє освітній портал Освіта.ua.

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Квота-1

Встановлюється квота-1 в межах 10% або 30% для тимчасово переміщених громадян від загальної кількості бюджетних місць.

Вступити за цією квотою можуть:

ті, хто має право вступити на основі індивідуальної усної співбесіди;

діти-сироти, а також ті, хто позбавлений батьківського піклування.

Квота-2

Вступити за квотою-2 можуть ті громадяни України, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року зареєстровано на тимчасово окупованих територіях.

Квота для іноземців

Це певна частина обсягу бюджетних місць, яку можуть використовувати громадяни інших країн, що прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також закордонні українці, які постійно проживають за межами країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через військову агресію РФ проти України багато українців були змушені шукати притулок за кордоном, зокрема і в Польщі. Зазначені особи в Польщі забезпечені тимчасовим захистом, а зараз Мінреінтеграції України повідомило про можливість отримання безкоштовного навчання українськими біженцями у Польщі.