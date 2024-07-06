С Днем поцелуев 2024 — поздравления и красивые открытки к романтическому празднику

Влюбленная пара целуется в губы. Фото: pexels.com

В эту субботу, 6 июля, Украина вместе со всем миром празднует удивительный праздник, полный нежности, теплоты и романтики — День поцелуев. Этот день напоминает нам, как приятно целовать любимых, близких, дорогих людей. Если прямо сейчас вы не можете этого сделать — обязательно поздравьте, отправив красивое сообщение.

Новини.LIVE собрал романтические, красивые и прикольные поздравления ко Дню поцелуев в стихах, прозе и открытках.

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З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

***

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

А поцілунок — ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

І роблять кращим це життя!

***

Поцілунки легкі,

безпардонні й солодкі,

такі свіжі й п'янкі,

наче струмки стрімкі

Поцілунки - приємні загадки,

Поцілунки - це бажаний сон,

Смачніші за шоколадки,

Найкращий із усіх полон!

***

Цілуйтеся на здоров'я, не соромтесь,

В любові від щирого серця зізнавайтесь,

У вас є двадцять чотири години,

Щоб привітати кохану людину.

***

Сьогодні свято ніжності, любові,

Мій поцілунок до рідних летить

І почуття найкращі й пречудові

усіх нас надихають жить!

***

Цей день липневий всім дарує ніжність

Сьогодні всім потрібно цілуватись

І відчувати всю цю дивовижність,

Й один одного безмежно цінувати!

Поздравления с Днем поцелуев в красивой прозе

Искренне поздравляю тебя со Всемирным днем поцелуя! Пусть каждый день дарит родственные, дружеские чмоки, сладкие поцелуи второй половинки и воздушные от старых знакомых.

***

Поздравляю тебя с Днем поцелуев! В этот праздник как никогда хочу крепко тебя обнять и поцеловать, подарить нежность и заботу. Пусть чувства любви и надежды согревают тебя каждый день.

***

Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это доставляло удовольствие. С праздником!

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Пусть этот день принесет вам не только поцелуи, но и множество улыбок и радостных моментов! С праздником!

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Поздравляю со Всемирным днем поцелуев! Пусть сегодняшние поцелуи будут настолько волшебными, что заставят Луну завидовать!

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Хочу признаться: твои поцелуи обладают такой силой, что превращают обыденность в праздник! Искренне поздравляю тебя со Всемирным днем поцелуя!

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Пусть в вашей жизни будет очень много, до головокружения, приятных, вдохновляющих, нежных и прекрасных поцелуев. Со Всемирным днем поцелуя!

***

Пусть сегодня тебя поцелует тот, кто тебе нравится! С праздником!

Открытки ко Дню поцелуев 2024

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем поцелуев 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем поцелуя 2024 года

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