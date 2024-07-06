С Днем поцелуев 2024 — поздравления и красивые открытки к романтическому празднику

С Днем поцелуев, украинцы — романтические поздравления и красивые открытки
В эту субботу, 6 июля, Украина вместе со всем миром празднует удивительный праздник, полный нежности, теплоты и романтики — День поцелуев. Этот день напоминает нам, как приятно целовать любимых, близких, дорогих людей. Если прямо сейчас вы не можете этого сделать — обязательно поздравьте, отправив красивое сообщение.
Новини.LIVE собрал романтические, красивые и прикольные поздравления ко Дню поцелуев в стихах, прозе и открытках.
День поцелуев 2024 — романтические и прикольные стихи на украинском языке
З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.
***
День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
А поцілунок — ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
І роблять кращим це життя!
***
Поцілунки легкі,
безпардонні й солодкі,
такі свіжі й п'янкі,
наче струмки стрімкі
Поцілунки - приємні загадки,
Поцілунки - це бажаний сон,
Смачніші за шоколадки,
Найкращий із усіх полон!
***
Цілуйтеся на здоров'я, не соромтесь,
В любові від щирого серця зізнавайтесь,
У вас є двадцять чотири години,
Щоб привітати кохану людину.
***
Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жить!
***
Цей день липневий всім дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
Й один одного безмежно цінувати!
Поздравления с Днем поцелуев в красивой прозе
Искренне поздравляю тебя со Всемирным днем поцелуя! Пусть каждый день дарит родственные, дружеские чмоки, сладкие поцелуи второй половинки и воздушные от старых знакомых.
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Поздравляю тебя с Днем поцелуев! В этот праздник как никогда хочу крепко тебя обнять и поцеловать, подарить нежность и заботу. Пусть чувства любви и надежды согревают тебя каждый день.
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Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это доставляло удовольствие. С праздником!
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Пусть этот день принесет вам не только поцелуи, но и множество улыбок и радостных моментов! С праздником!
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Поздравляю со Всемирным днем поцелуев! Пусть сегодняшние поцелуи будут настолько волшебными, что заставят Луну завидовать!
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Хочу признаться: твои поцелуи обладают такой силой, что превращают обыденность в праздник! Искренне поздравляю тебя со Всемирным днем поцелуя!
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Пусть в вашей жизни будет очень много, до головокружения, приятных, вдохновляющих, нежных и прекрасных поцелуев. Со Всемирным днем поцелуя!
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Пусть сегодня тебя поцелует тот, кто тебе нравится! С праздником!
Открытки ко Дню поцелуев 2024
Видеопоздравления с Днем поцелуя 2024 года
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