З Днем поцілунків 2024 — привітання та гарні листівки до романтичного свята

З Днем поцілунків, українці — романтичні привітання та гарні листівки до свята
У цю суботу, 6 липня, Україна разом з усім світом святкує дивовижне свято, сповнене ніжності, теплоти та романтики, — День поцілунків. Цей день нагадує нам, як приємно цілувати коханих, близьких, дорогих людей. Якщо прямо зараз ви не можете цього зробити — обов'язково привітайте, надіславши красиве повідомлення.
Новини.LIVE зібрав романтичні, красиві та прикольні привітання до Дня поцілунків у віршах, прозі та листівках.
День поцілунків 2024 — романтичні та прикольні вірші українською мовою
З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.
***
День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
А поцілунок — ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
І роблять кращим це життя!
***
Поцілунки легкі,
безпардонні й солодкі,
такі свіжі й п'янкі,
наче струмки стрімкі
Поцілунки - приємні загадки,
Поцілунки - це бажаний сон,
Смачніші за шоколадки,
Найкращий із усіх полон!
***
Цілуйтеся на здоров'я, не соромтесь,
В любові від щирого серця зізнавайтесь,
У вас є двадцять чотири години,
Щоб привітати кохану людину.
***
Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жить!
***
Цей день липневий всім дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
Й один одного безмежно цінувати!
Привітання з Днем поцілунків у красивій прозі
Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку! Нехай кожен день дарує родинні, дружні чмоки, солодкі поцілунки другої половинки та повітряні від старих знайомих.
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Вітаю тебе з Днем поцілунків! У це свято як ніколи хочу міцно тебе обійняти та поцілувати, подарувати ніжність і турботу. Нехай почуття любові та надії зігрівають тебе щодня.
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Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом!
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Нехай цей день принесе вам не лише поцілунки, але і безліч посмішок та радісних моментів! Зі святом!
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Вітаю з Всесвітнім днем поцілунків! Нехай сьогоднішні поцілунки будуть настільки чарівні, що змусять Місяць заздрити!
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Хочу зізнатися: твої поцілунки мають таку силу, що перетворюють буденність у свято! Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку!
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Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків. З Всесвітнім днем поцілунку!
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Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом!
Листівки до Дня поцілунків 2024
Відеопривітання з Днем поцілунку 2024 року
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