З Днем поцілунків 2024 — привітання та гарні листівки до романтичного свята

Закохана пара цілується у губи. Фото: pexels.com

У цю суботу, 6 липня, Україна разом з усім світом святкує дивовижне свято, сповнене ніжності, теплоти та романтики, — День поцілунків. Цей день нагадує нам, як приємно цілувати коханих, близьких, дорогих людей. Якщо прямо зараз ви не можете цього зробити — обов'язково привітайте, надіславши красиве повідомлення.

Новини.LIVE зібрав романтичні, красиві та прикольні привітання до Дня поцілунків у віршах, прозі та листівках.

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З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

***

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

А поцілунок — ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

І роблять кращим це життя!

***

Поцілунки легкі,

безпардонні й солодкі,

такі свіжі й п'янкі,

наче струмки стрімкі

Поцілунки - приємні загадки,

Поцілунки - це бажаний сон,

Смачніші за шоколадки,

Найкращий із усіх полон!

***

Цілуйтеся на здоров'я, не соромтесь,

В любові від щирого серця зізнавайтесь,

У вас є двадцять чотири години,

Щоб привітати кохану людину.

***

Сьогодні свято ніжності, любові,

Мій поцілунок до рідних летить

І почуття найкращі й пречудові

усіх нас надихають жить!

***

Цей день липневий всім дарує ніжність

Сьогодні всім потрібно цілуватись

І відчувати всю цю дивовижність,

Й один одного безмежно цінувати!

Привітання з Днем поцілунків у красивій прозі

Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку! Нехай кожен день дарує родинні, дружні чмоки, солодкі поцілунки другої половинки та повітряні від старих знайомих.

***

Вітаю тебе з Днем поцілунків! У це свято як ніколи хочу міцно тебе обійняти та поцілувати, подарувати ніжність і турботу. Нехай почуття любові та надії зігрівають тебе щодня.

***

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом!

***

Нехай цей день принесе вам не лише поцілунки, але і безліч посмішок та радісних моментів! Зі святом!

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Вітаю з Всесвітнім днем поцілунків! Нехай сьогоднішні поцілунки будуть настільки чарівні, що змусять Місяць заздрити!

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Хочу зізнатися: твої поцілунки мають таку силу, що перетворюють буденність у свято! Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку!

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Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків. З Всесвітнім днем поцілунку!

***

Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом!

Листівки до Дня поцілунків 2024

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем поцілунку 2024 року

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