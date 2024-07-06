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З Днем поцілунків, українці — романтичні привітання та гарні листівки до свята

6 липня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем поцілунків 2024 — привітання та гарні листівки до романтичного свята
Закохана пара цілується у губи. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю суботу, 6 липня, Україна разом з усім світом святкує дивовижне свято, сповнене ніжності, теплоти та романтики, — День поцілунків. Цей день нагадує нам, як приємно цілувати коханих, близьких, дорогих людей. Якщо прямо зараз ви не можете цього зробити — обов'язково привітайте, надіславши красиве повідомлення. 

Новини.LIVE зібрав романтичні, красиві та прикольні привітання до Дня поцілунків у віршах, прозі та листівках. 

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З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

***

День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
А поцілунок — ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
І роблять кращим це життя!

***

Поцілунки легкі,
безпардонні й солодкі,
такі свіжі й п'янкі,
наче струмки стрімкі
Поцілунки - приємні загадки,
Поцілунки - це бажаний сон,
Смачніші за шоколадки,
Найкращий із усіх полон!

***

Цілуйтеся на здоров'я, не соромтесь,
В любові від щирого серця зізнавайтесь,
У вас є двадцять чотири години,
Щоб привітати кохану людину.

***

Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жить!

***

Цей день липневий всім дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
Й один одного безмежно цінувати!

Привітання з Днем поцілунків у красивій прозі 

Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку! Нехай кожен день дарує родинні, дружні чмоки, солодкі поцілунки другої половинки та повітряні від старих знайомих. 

***

Вітаю тебе з Днем поцілунків! У це свято як ніколи хочу міцно тебе обійняти та поцілувати, подарувати ніжність і турботу. Нехай почуття любові та надії зігрівають тебе щодня. 

***

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом!

***

Нехай цей день принесе вам не лише поцілунки, але і безліч посмішок та радісних моментів! Зі святом!

***

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунків! Нехай сьогоднішні поцілунки будуть настільки чарівні, що змусять Місяць заздрити!

***

Хочу зізнатися: твої поцілунки мають таку силу, що перетворюють буденність у свято! Щиро вітаю тебе з Всесвітнім днем поцілунку! 

*** 

Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків. З Всесвітнім днем поцілунку! 

*** 

Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом! 

Листівки до Дня поцілунків 2024 

Листівки до Дня поцілунків 2024
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем поцілунків у листівках 2024 року
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День поцілунків 2024 — романтичні привітання
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День поцілунків 2024 — романтичні листівки
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем поцілунків, українці — романтичні привітання
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем поцілунків 2024 — гарні листівки
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем поцілунків 2024 — гарні листівки до 6 липня
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем поцілунків у листівках 2024 року
Привітання з Днем поцілунків 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем поцілунку 2024 року

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події місяця. 

свята привітання листівки поцілунки День поцілунків

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