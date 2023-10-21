Правила выезда мужчин за границу — что изменится с 1 ноября

Пересечение границы Украины. Фото: ГНСУ

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается военное положение и военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны. Правительство внесло изменения в правила пересечения границы с 1 ноября для мужчин.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Читайте также:

Изменения в правилах выезда

Законодательством предусмотрено, что выезжать могут некоторые категории мужчин, ограничения не относящиеся к женщинам-медикам, которые становятся на учет с 1 октября 2023 года.

Недавно с 13 октября начали действовать новые изменения к Правилам по выезду за границу на авто. В целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР), было увеличено количество лиц, которые могут выезжать на авто лицензиата.

Выезжать за границу могут мужчины до 18 лет и после 60, исключенные из военного учета, юридически больше не военнообязанные, лица с инвалидностью, за которыми необходим уход. На короткий срок с разрешением за границу могут уезжать по семейным обстоятельствам и для лечения родственников.

При наличии специальных документов с 1 ноября выезд за границу имеют право мужчины по состоянию здоровья, для обучения, госслужащие, по семейным обстоятельствам, по профессии, для помощи ВСУ.

По профессии

военные в отпуск - при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Для обучения

студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе.

Госслужащие

В командировку, утвержденную официальными документами.

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии; председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители; депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для посещения ребенка

Для посещения ребенка в возрасте до 18 лет, находящегося за границей или сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины, имеют право женщина-госслужащая (в том числе являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей). ) из этого списка и/или мужчины, который есть:

одиноким отцом;

одиноким усыновителем или опекуном;

попечителем;

приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери);

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью, при наличии, в частности, справки к акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, и т.п.;

военнослужащие для лечения за границей, в случае разрешения от правительства и наличия документов, подтверждающих согласие заведения на прием и лечение такого военного;

По семейным обстоятельствам

лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих таких супругу (супруга) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода;

Для помощи ВСУ

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

Каким женщинам запрещено пересечение границы

госслужащие выезжают согласно ограничениям, указанным в Правилах;

женщины-военнослужащие имеют право на выезд в отпуск, предусмотренный законом и на лечение, согласно требованиям закона;

женщины-курсантки и женщины-офицерши запаса, получившие первоначальное воинское звание после окончания учебы – согласно закону.

Напомним, также с началом полномасштабного вторжения и введением военного положения в Украине изменились некоторые законы и правила, в том числе по пересечению границы. Так, с 24 февраля 2022 года не требуется разрешение обоих родителей на выезд ребенка из страны.

Кроме того, на сегодня, 21 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.