Правила виїзду чоловіків за кордон — що зміниться з 1 листопада

Перетин кордону України. Фото: ДПСУ

В Україні з початку повномасштабного вторгнення триває воєнний стан і військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни. Уряд вніс зміни до правил перетину кордону з 1 листопада для чоловіків.

Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

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Зміни в правилах виїзду

Законодавством передбачено, що виїжджати можуть деякі категорії чоловіків, обмеження не стосуються жінок-медиків, які стають на облік з 1 жовтня 2023 року.

Нещодавно, з 13 жовтня почали діяти нові зміни до Правил щодо виїзду за кордон на авто. З метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), було збільшено кількість осіб, хто може виїжджати на авто ліцензіата.

Виїжджати за кордон можуть чоловіки до 18 років та після 60, виключені з військового обліку, які юридично більше не є військовозобов'язаними, особи з інвалідністю, за якими необхідний догляд. На короткий термін з дозволом за кордон можуть виїжджати за сімейними обставинами і для лікування родичів.

При наявності спеціальних документів, з 1 листопада виїзд за кордон мають право чоловіки за станом здоров’я, для навчання, держслужбовці, за сімейними обставинами, за професією, для допомоги ЗСУ.

За професією

військові у відпустку ― за наявності документів про дозвіл з військової частини;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

Для навчання

студенти та курсанти закладів освіти для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі.

Держслужбовці

У відрядження, затверджене офіційними документами.

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для відвідування дитини

Для відвідування дитини віком до 18 років, яка перебуває за кордоном або супроводження таких дітей для виїзду за межі України мають право жінка-держслужбовець (у тому числі тієї, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів) з цього списку та/або чоловіка, який є:

одиноким батьком;

одиноким усиновлювачем або опікуном;

піклувальником;

прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері);

За станом здоров’я

особи з інвалідністю, за наявності, зокрема, довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, тощо;

військовослужбовці для лікування за кордоном, у разі дозволу від уряду та наявності документів, що підтверджують згоду закладу на прийом та лікування такого військового;

За сімейними обставинами

особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України;

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду;

Для допомоги ЗСУ

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

Яким жінкам заборонений перетин кордону

держслужбовиці виїжджають згідно з обмеженнями, вказаними в Правилах;

жінки-військовослужбовиці мають право на виїзд у відпустку, передбачену законом та на лікування, відповідно до вимог закону;

жінки-курсантки та жінки-офіцерки запасу, які отримали первинне військове звання після закінчення навчання ― відповідно до закону.

Нагадаємо, також з початком повномасштабного вторгнення та введенням воєнного стану в Україні змінилися деякі закони та правила, зокрема й щодо перетину кордону. Так, від 24 лютого 2022 року не потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини з країни.

Крім того, станом на сьогодні, 21 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.