Российские власти похвастались, что отремонтировали двери в туалете матери мобилизованного

С буквой "Z": матери российского "чмобика" подарили новые двери для уличного туалета
В Краснодарском крае одна из районных администраций отчиталась о помощи матери мобилизованного. Жители станицы Марьянской бесплатно поставили новую дверь в уличном туалете.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
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"Без лишних разговоров работники муниципального предприятия "Рембытстрой" изготовили и установили новые двери", — говорится в сообщении администрации Красноармейского района, которое цитирует The Insider.
В комментариях восторженные односельчане указали, что работа проделана красиво и аккуратно.
"Сразу видно, что во дворе 2023 год. Современные технологии, оборудование и мастерство позволяют качественно и красиво делать уличные туалеты", — написал один из пользователей.
После того, как история получила огласку, администрация экстренно удалила фотоотчет со своей страницы "Вконтакте". В настоящее время сообщение выглядит так:
Напомним, ранее в Тиве семье погибшего в Украине оккупанта вручили в качестве компенсации пакет пельменей.
Также в начале февраля вдовам погибших "бойцов" так называемой "ДНР" подарили шубы. Однако впоследствии некоторые женщин рассказали журналистам, что шубы у них забрали обратно.