Российские власти похвастались, что отремонтировали двери в туалете матери мобилизованного

Этот щедрый подарок женщине сделала районная администрация

В Краснодарском крае одна из районных администраций отчиталась о помощи матери мобилизованного. Жители станицы Марьянской бесплатно поставили новую дверь в уличном туалете.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

"Без лишних разговоров работники муниципального предприятия "Рембытстрой" изготовили и установили новые двери", — говорится в сообщении администрации Красноармейского района, которое цитирует The Insider.

В комментариях восторженные односельчане указали, что работа проделана красиво и аккуратно.

"Сразу видно, что во дворе 2023 год. Современные технологии, оборудование и мастерство позволяют качественно и красиво делать уличные туалеты", — написал один из пользователей.

Скриншот: The Insider

После того, как история получила огласку, администрация экстренно удалила фотоотчет со своей страницы "Вконтакте". В настоящее время сообщение выглядит так:

Напомним, ранее в Тиве семье погибшего в Украине оккупанта вручили в качестве компенсации пакет пельменей.

Также в начале февраля вдовам погибших "бойцов" так называемой "ДНР" подарили шубы. Однако впоследствии некоторые женщин рассказали журналистам, что шубы у них забрали обратно.