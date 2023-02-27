Російська влада похвалилася, що відремонтувала двері в туалеті матері мобілізованого

Цей щедрий подарунок жінці зробила районна адміністрація

У Краснодарському краї одна з районних адміністрацій прозвітувала про допомогу матері мобілізованого. Мешканці станиці Мар'янської безкоштовно поставили нові двері у вуличному туалеті.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

"Без зайвих розмов працівники муніципального підприємства "Рембытстрой" виготовили та встановили нові двері", — йдеться в повідомленні адміністрації Червоноармійського району, яке цитує The Insider.

У коментарях захоплені односельці вказали, що робота зроблена красиво та акуратно.

"Відразу видно, що на дворі 2023 рік. Сучасні технології, обладнання та майстерність дозволяють якісно та красиво робити вуличні туалети", — написав один із користувачів.

Скріншот: The Insider

Після того, як історія набула розголосу, адміністрація екстрено видалила фотозвіт зі своєї сторінки "Вконтакте". На цей час допис виглядає так:

Нагадаємо, раніше в Тиві сім'ї загиблого в Україні окупанта вручили у якості компенсації пакет пельменів.

Також на початку лютого вдовам загиблих "бійців" так званої "ДНР" подарували шуби. Проте згодом деякі з жінок розповіли журналістам, що шуби у них забрали назад.