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Из Закарпатья на Донетчину: Укрзализныця запускает "Поезд Единения"

10 февраля 2023 23:42
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Укрзализныця запускает "Поезд Єднання": когда от отправится
"Поезд Единения" снова проедет всю страну с запада на восток
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Укрзализныця второй раз запускает "Поезд Единения". В этом году снова проедет всю страну с запада на восток, соединив девять областей Украины: на этот раз по маршруту из Ужгорода в Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Когда отправится "Поезд Единения"

"В этом году "Поезд Единения" имеет для нас особую ценность: за 12 месяцев, прошедших от запуска прошлого поезда, мы действительно почувствовали, какую силу имеет объединена нация. Продолжая это мнение, с благодарностью к тем, кто защищает нашу страну, 16 февраля В 09:00 мы откроем фотовыставку "Единство ради будущего" на железнодорожном вокзале Ужгорода. Выставка расскажет об этапах и особенностях эвакуации детей поездами Укрзализныци из разных уголков Украины", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 16 февраля в 11:45 "Поезд Единения" №104/103 отправится из Ужгорода.

"Поэтому приглашаем жителей города посетить выставку и отправку поезда и подписать специальные железнодорожные листовки, которые поезд через всю страну доставит в Краматорск непосредственно в руки защитникам Украины, которые прямо сейчас защищают Донетчину и всю нашу землю", — говорится в сообщении.

Присоединиться к встрече поезда и подписать послание защитникам можно будет также на пути следования рейса:

  • Мукачево в 13:05;
  • Свалява в 13:40;
  • Воловец в 14:19;
  • Лавочная в 14:59;
  • Славское — в 15:21;
  • Львов в 17:30;
  • Полтава-Южная в 6:22;
  • Лозовая в 08:50;
  • Славянск в 11:13.
  • Поезд прибудет в Краматорск в 11:40.

Обратно из Краматорска рейс поезда №103/104 отправится во Львов 17 февраля в 12:40, и прибудет во Львов в 06:25. Билеты на рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Что известно о событии

Первый поезд единения 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей нашего государства от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область). Флаг был передан украинским морякам, впрочем, место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила эвакуационный поезд во Львов из Покровска. Поезд будет курсировать 10 февраля.

Также ранее писали, что из-за ракетной атаки рф в Украине задерживались 11 поездов.

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