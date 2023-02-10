Укрзалізниця запускає "Поїзд Єднання": коли від відправиться

"Поїзд Єднання" знов проїде всю країну з заходу на схід

Укрзалізниця вдруге запускає "Поїзд Єднання". Цього року знов проїде всю країну з заходу на схід, з’єднавши дев'ять областей України: на цей раз за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Коли вирушить "Поїзд Єднання"

"Цього року "Поїзд Єднання" має для нас особливу цінність: за 12 місяців, що пройшли від запуску минулого поїзда, ми дійсно відчули, яку силу має об’єднана нація. Продовжуючи цю думку, із вдячністю до тих, хто захищає нашу країну, 16 лютого о 09:00 ми відкриємо фотовиставку "Єдність заради майбутнього" на залізничному вокзалі Ужгорода. Виставка розповість про етапи та особливості евакуації дітей поїздами Укрзалізниці з різних куточків України", — розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що 16 лютого об 11:45 "Поїзд Єднання" №104/103 вирушить з Ужгорода.

"Тож запрошуємо мешканців міста завітати на виставку та відправку поїзда і підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська безпосередньо в руки захисникам України, які просто зараз боронять Донеччину і всю нашу землю", — йдеться у повідомленні.

Доєднатись до зустрічі поїзда та підписати послання захисникам можна буде також на шляху прямування рейсу:

Мукачево — о 13:05;

Свалява — о 13:40;

Воловець — о 14:19;

Лавочне — о 14:59;

Славське — о 15:21;

Львів — о 17:30;

Полтава-Південна — о 06:22;

Лозова — о 08:50;

Слов'янськ — об 11:13.

Поїзд прибуватиме до Краматорська об 11:40.

Зворотно, з Краматорська, рейс поїзда №103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40, і прибуде у Львів о 06:25. Квитки на рейс вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Що відомо про подію

Перший Поїзд Єднання 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова із Покровська. Потяг курсуватиме 10 лютого.

Також раніше писали що, через ракетну атаку рф в Україні затримувалися 11 потягів.