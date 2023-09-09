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Задача со спичками, которая обеспечит вашему мозгу хорошую тренировку

9 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Задача со спичками, которая обеспечит вашему мозгу хорошую тренировку
Нужно переложить только одну спичку. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сделайте уравнение 3+8=3 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Продолжить мозговые упражнения призывает сайт Freshers Live.

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Пока вы решаете задачу, можно дать кому-то из родных прочитать интересные факты о спичках.

  • В мире насчитывается более 100 видов спичек.
  • Сигнальные спички дают при горении яркое и цветное пламя.
  • Штормовые или охотничьи спички не боятся сырости, они могут гореть под ветром и дождем.
  • Спичка, брошенная в море, разложится лишь через 6 месяцев.
  • Палочки для спичек бывают деревянные (из липы, осины, тополя и другой мягкой древесины), картонные и восковые.
  • Стандартная спичка полностью сгорает за 20 секунд.
  • Вес стандартной спички 0,09 г.
  • Крупнейшую в мире конструкцию из спичек, признанную Книгой рекордов Гиннеса, создал британский пенсионер Дэвид Рейнольдс — копию нефтяной платформы в Северном море. Модель весит тонну, ее высота — 3,7 метра, длина — 6,4 метра. Дэвид потратил около 8 тысяч долларов на клей и более 4 млн спичек.
  • Долгие годы на спичках учили считать детей.

Надеемся, что вы уже решили задачу 3+8=3. Если нет, то не огорчайтесь. Мы покажем правильное решение.

Правильный ответ

Делаем раз.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, которую решают всего двое из десяти. Также публиковали головоломку, для разрешения которой нужно нестандартное мышление.

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