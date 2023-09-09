Задача з сірниками, яка забезпечить вашому мозку гарне тренування

Потрібно перекласти лише один сірник. Фото: Freshers Live

Зробіть рівняння 3+8=3 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.

Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.

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Поки ви розв'язуєте завдання, можна дати комусь із рідних прочитати цікаві факти про сірники.

У світі налічується понад 100 видів сірників.

Сигнальні сірники дають при горінні яскраве та кольорове полум’я.

Штормові, або мисливські сірники не бояться вогкості, вони можуть горіти під вітром та дощем.

Сірник, кинутий у море, розкладеться лише за 6 місяців.

Палички для сірників бувають дерев’яні (з липи, осики, тополі та іншої м'якої деревини), картонні й воскові.

Стандартний сірник повністю згорає за 20 секунд.

Вага стандартного сірника 0,09 грама.

Найбільшу у світі конструкцію з сірників, визнану Книгою рекордів Гіннеса, створив британський пенсіонер Девід Рейнольдс — копію нафтової платформи в Північному морі. Модель важить тонну, її висота — 3,7 метра, довжина — 6,4 метра. Девід витратив близько 8 тисяч доларів на клей та понад 4 млн сірників.

Довгі роки на сірниках вчили рахувати дітей.

Сподіваємося, що ви вже розв'язали задачу 3+8=3. Якщо ні, то не засмучуйтеся. Ми покажемо правильне рішення.

Правильна відповідь

Робимо раз.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку розв'язують лише двоє з десяти. Також публікували головоломку, для розв'язання якої потрібне нестандартне мислення.