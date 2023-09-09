Задача з сірниками, яка забезпечить вашому мозку гарне тренування
9 вересня 2023 07:25
Потрібно перекласти лише один сірник. Фото: Freshers Live
Зробіть рівняння 3+8=3 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.
Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.
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Поки ви розв'язуєте завдання, можна дати комусь із рідних прочитати цікаві факти про сірники.
- У світі налічується понад 100 видів сірників.
- Сигнальні сірники дають при горінні яскраве та кольорове полум’я.
- Штормові, або мисливські сірники не бояться вогкості, вони можуть горіти під вітром та дощем.
- Сірник, кинутий у море, розкладеться лише за 6 місяців.
- Палички для сірників бувають дерев’яні (з липи, осики, тополі та іншої м'якої деревини), картонні й воскові.
- Стандартний сірник повністю згорає за 20 секунд.
- Вага стандартного сірника 0,09 грама.
- Найбільшу у світі конструкцію з сірників, визнану Книгою рекордів Гіннеса, створив британський пенсіонер Девід Рейнольдс — копію нафтової платформи в Північному морі. Модель важить тонну, її висота — 3,7 метра, довжина — 6,4 метра. Девід витратив близько 8 тисяч доларів на клей та понад 4 млн сірників.
- Довгі роки на сірниках вчили рахувати дітей.
Сподіваємося, що ви вже розв'язали задачу 3+8=3. Якщо ні, то не засмучуйтеся. Ми покажемо правильне рішення.
Правильна відповідь
Робимо раз.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку розв'язують лише двоє з десяти. Також публікували головоломку, для розв'язання якої потрібне нестандартне мислення.