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Задача з сірниками, яка забезпечить вашому мозку гарне тренування

9 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Задача з сірниками, яка забезпечить вашому мозку гарне тренування
Потрібно перекласти лише один сірник. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Зробіть рівняння 3+8=3 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.

Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.

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Поки ви розв'язуєте завдання, можна дати комусь із рідних прочитати цікаві факти про сірники.

  • У світі налічується понад 100 видів сірників.
  • Сигнальні сірники дають при горінні яскраве та кольорове полум’я.
  • Штормові, або мисливські сірники не бояться вогкості, вони можуть горіти під вітром та дощем.
  • Сірник, кинутий у море, розкладеться лише за 6 місяців.
  • Палички для сірників бувають дерев’яні (з липи, осики, тополі та іншої м'якої деревини), картонні й воскові.
  • Стандартний сірник повністю згорає за 20 секунд.
  • Вага стандартного сірника 0,09 грама.
  • Найбільшу у світі конструкцію з сірників, визнану Книгою рекордів Гіннеса, створив британський пенсіонер Девід Рейнольдс — копію нафтової платформи в Північному морі. Модель важить тонну, її висота — 3,7 метра, довжина — 6,4 метра. Девід витратив близько 8 тисяч доларів на клей та понад 4 млн сірників.
  • Довгі роки на сірниках вчили рахувати дітей.

Сподіваємося, що ви вже розв'язали задачу 3+8=3. Якщо ні, то не засмучуйтеся. Ми покажемо правильне рішення.

Правильна відповідь

Робимо раз.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку розв'язують лише двоє з десяти. Також публікували головоломку, для розв'язання якої потрібне нестандартне мислення.

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