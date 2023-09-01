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Залужный показал, как бойцы поздравили школьников с 1 сентября: щемящее видео

1 сентября 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный показал, как бойцы поздравили школьников с 1 сентября: щемящее видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня 1 сентября — День знаний, тысячи школьников снова идут в школу получать образование. Украинские военные приветствовали детей и призывали добросовестно учиться.

Соответствующее видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Первое сентября. День знаний. Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения. Школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям", — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что самое главное, что украинские дети будут учиться, а учителя и преподаватели — учить.

"Знание и культура — это то, что отличает нас от врага. Это столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", — подытожил Главнокомандующий под видео защитников.

Напомним, мы писали о том, что изменится в украинских школах с 1 сентября 2023 года.

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