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Яке сьогодні свято 1 вересня в Україні та світі: видатні іменинники та іменини

1 вересня 2023 00:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 1 вересня – релігія, свята в Україні та світі, іменини
Жінка, яка веде своїх дітей на перше вересня до школи. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Першого вересня в Україні та світі відзначають одразу чотири свята, зокрема, День знань, Всесвітній день обізнанності про хворобу Альцгеймера, Всесвітній день написання листів та Всесвітній день миру. У церковному календарі цей день вважається днем пам’яті преподобного Симеона Стовпника.

Новини.LIVE розповідає про важливі свята в Україні, світі та церковному календарі, про те, хто святкує іменини та які видатні люди народилися першого вересня.

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Який день першого вересня?

Церковний календар

Першого вересня віряни у церкві вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника, який з дитячих років цікавився Святим Писанням та часто відвідував храм. Коли він був повнолітнім, він став ченцем, вів піст та зробив багато подвигів, через що люди стали ходити до нього за порадою та зціленням.

Изображение преподобного Симеона Столбника
Зображення преподобного Симеона Стовпника. Фото ілюстративне: Pinterest

Але така увага не дуже сподобалася Симеону, тому він звів стовп та побудував маленьку хижку там, де постійно молився. Люди вважають Симеона першим святим, який винайшов відлюдництво.

Перше вересня в Україні та світі

Кожен українець знає, що першого вересня в Україні відзначають День знань, тобто, початок нового навчального року. Також у цей день відзначають Всесвітній день обізнаності про хворобу Альцгеймера, від якої страждає понад 50 мільйонів людей у світі.

Ще першого вересня відзначають Всесвітній день написання листів та Всесвітній день миру в Німеччині. 

Іменини першого вересня

У цей день свої іменини святкують такі люди, як:

  • Андрій
  • Микола
  • Тимофій

Талісман іменинника цього дня — це топаз, який є дорогоцінним каменем та відомий з давніх часів. Предки вірили, що він має магічні властивості, їх у давнину використовували різні екстрасенси та астрологи.

Топаз
Топаз, який є талісманом іменинника першого вересня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники першого вересня

Першого вересня свій день народження святкують такі люди, як:

  • французький мікробіолог з українським корінням Сергій Виноградський (1856 рік)
  • український вчений та політик Ігор Юхновський (1925 рік)
  • український майстер мініатюр Микола Сядристий (1937 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, яку важливу заборону категорично не можна порушувати у Третій Спас.

Раніше ми розповідали про те, що з першого вересня починає діяти новий церковний календар. 

Також ми повідомляли про те, коли та як святкувати Горіховий Спас. 

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