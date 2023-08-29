Яке церковне свято 29 серпня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва

Українські віряни на святковому богослужінні у церкві. Фото: pomisna.info

У цей вівторок, 29 серпня, православна церква відзначає Перенесення з Єдеси до Константинополя Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. У народі ж це свято називають Третім, Горіховим або Хлібним Спасом.

Розповідаємо про історію цього дня, його головні традиції та заборони.

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29 серпня 2023 року — яке церковне свято

Як вже зазначалося вище, для християн це свято має назву перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Воно присвячене цікавій та дуже незвичайній події з життя Спасителя.

Так, за переказами, ще за часів земного життя Ісуса Христа в сирійському місті Едесса жив цар Авгар. Він страждав від прокази та одного разу почув про чудесні зцілення Спасителя. Оскільки сам правитель вже не мав здоров'я, щоб особисто попросити Ісуса про допомогу, він послав до Нього свого писаря. Крім цього, писареві було велено написати портрет Сина Божого.

Однак, як писар не старався, а намалювати Ісуса не зміг. Риси обличчя Його постійно змінювалися через "невимовну благодать".

Проте Син Божий не міг відмовити тому, хто звернувся до нього з щирим проханням. Він попросив принести посудину з водою, вмився і витерся складеним вчетверо полотном. На тканині в той момент проступили риси Спасителя. Полотно відвезли цареві Авгарю, і коли той простягнувся перед божественним ликом, то одразу зцілився. Потім це полотно розкинули на вежі, щоб й інші люди могли повірити в справжнє диво.

Цікаво, що саме цей нерукотворний образ Ісуса Христа вважають першою у світі іконою. 630 року Едессу захопили араби та заборонили поклоніння Нерукотворному Образу. Але 944 року імператор Костянтин Багрянородний викупив його в еміра (правителя) і переніс до Константинополя. Тоді образ і став головною святинею міста. На жаль, у XIII столітті під час хрестового походу вона була загублена.

Нерукотворний образ Господа Ісуса Христа. Фото: google.com

29 серпня — що сьогодні не можна робити

Одна з головний заборон свята — у жодному разі не можна бажати комусь зла, навіть, якщо слова сказані ненароком або спересердя. Інакше все це зло може повернутися в потрійному розмірі.

Крім того, у свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа не можна:

сваритися;

лаятися;

ображати близьких;

відмовляти бідним;

відмовлятися від праці (можна збирати врожай, пекти хліб, готувати різні святкові страви, заготовляти консервацію на зиму тощо);

не можна викидати крихти хліба — потрібно віддати птахам.

Що можна робити 29 серпня

Цього дня віряни обов'язково йдуть до церкви. З собою беруть святкові кошики з садовиною, городиною, зерновими, медом та водою. Звичайно, "зіркою" цього торжества є горіх: лісовий, волоський тощо.

Традиційно українці на Горіховий або Хлібний Спас пекли хліб. Важливо було використати новий врожай зерна для такої випічки. Не рідко у хліб додавали горіхи.

Кожна родина намагалася накрити багатий стіл, щоб наступний рік був урожайним і радісним. Вважається, що якщо на Третій або Полотняний Спас купити вироби з тканини, весь рік буде супроводжувати удача.

Хто святкує іменини 29 серпня

У цю дату з Днем ангела слід привітати тих, хто має такі чудові імена:

Герасим;

Степан;

Олександр;

Яків;

Яким;

Ніл;

Лаврентій;

Демид;

Ганна (Анна).

Народні прикмети на 29 серпня

У народному календарі 29 серпня — свято Горіховий Спас, Хлібний Спас. За прикметами дня судили, якою будуть осінь і зима:

Якщо 29 серпня йде дощ з грозою — чекайте теплу осінь.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна — ранньою.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Бліді зірки — до ясної та сухої погоди.

Якщо журавлі відлетіли — на Покрову буде мороз, а якщо журавлі в полі — до пізньої зими.

Якщо великий урожай горіхів — наступного року буде багатий урожай жита.

Хто на Горіховий Спас знайде горіх двійчатку або трійчатку, той скоро розбагатіє.

Цей день сприятливий для поїздок — все задумане здійсниться.

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар свят на вересень 2023 року.