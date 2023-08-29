Какой церковный праздник 29 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Украинские верующие на праздничном богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

В этот вторник, 29 августа, православная церковь отмечает Перенесение из Едесы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе этот праздник называют Третьим, Ореховым или Хлебным Спасом.

Рассказываем об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

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Как уже отмечалось выше, для христиан этот праздник называется переносом Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Оно посвящено интересному и очень необычному событию из жизни Спасителя.

Так, по преданию, еще во времена земной жизни Иисуса Христа в сирийском городе Эдессе жил царь Авгарь. Он страдал от проказы и однажды услышал о чудесных исцелениях Спасителя. Поскольку сам правитель уже не имел здоровья, чтобы лично попросить Иисуса о помощи, он послал к Нему своего писца. Кроме того, писцу было велено написать портрет Сына Божия.

Однако как писарь не старался, а нарисовать Иисуса не смог. Черты лица Его постоянно изменялись из-за "несказанной благодати".

Однако Сын Божий не мог отказать тому, кто обратился к нему с искренней просьбой. Он попросил принести сосуд с водой, умылся и вытерся сложенным вчетверо полотном. На ткани в тот момент проступили черты Спасителя. Холст отвезли царю Авгарю, и когда тот протянулся перед божественным ликом, то сразу исцелился. Затем это полотно раскинули на башне, чтобы и другие люди могли поверить в настоящее чудо.

Интересно, что этот нерукотворный образ Иисуса Христа считают первой в мире иконой. В 630 году Эдессу захватили арабы и запретили поклонение Нерукотворному Образу. Но в 944 году император Константин Багрянородный выкупил его у эмира (правителя) и перенес в Константинополь. Тогда образ и стал главной святыней города. К сожалению, в XIII веке во время крестового похода она была утеряна.

Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. Фото: google.com

29 августа — что сегодня нельзя делать

Один из главных запретов праздника — ни в коем случае нельзя желать кому-то зла, даже если слова сказаны ненароком или в сердцах. Иначе все это зло может возвратиться в тройном размере.

Кроме того, в праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа нельзя:

ссориться;

ругаться;

оскорблять близких;

отказывать бедным;

отказываться от труда (можно собирать урожай, печь хлеб, готовить разные праздничные блюда, заготавливать консервацию на зиму и т.п.);

нельзя выбрасывать крошки хлеба — нужно отдать птицам.

Что можно делать 29 августа

В этот день верующие обязательно идут в церковь. С собой берут праздничные корзины с фруктами, овощами, зерновыми, медом и водой. Конечно, "звездой" этого торжества есть орех: лесной, грецкий и т.д.

Традиционно украинцы на Ореховый или Хлебный Спас пекли хлеб. Важно использовать новый урожай зерна для такой выпечки. Нередко в хлеб добавляли орехи.

Каждая семья пыталась покрыть богатый стол, чтобы следующий год был урожайным и радостным. Считается, что если на Третий или Полотняный Спас купить ткани, весь год будет сопровождать удача.

Кто празднует именины 29 августа

В эту дату с Днем ангела поздравляют тех, кто имеет такие замечательные имена:

Герасим;

Степан;

Александр;

Иаков;

Каким;

Нил;

Лаврентий;

Демид;

Анна.

Народные приметы на 29 августа

В народном календаре 29 августа — праздник Ореховый Спас, Хлебный Спас. По приметам дня судили, какой будут осень и зима:

Если 29 августа идет дождь с грозой — ждите теплую осень.

Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.

Если рядом с луной образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.

Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

Если журавли улетели — на Покров будет мороз, а если журавли в поле — до поздней зимы.

Если большой урожай орехов — в следующем году будет богат урожай ржи.

Кто на Ореховый Спас найдет орех двойчатку или тройчатку, тот скоро разбогатеет.

Этот день благоприятен для поездок — все задуманное сбудется.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.