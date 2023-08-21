Коли Горіховий Спас 2023 — дата, традиції, заборони та що можна святити

Вірянки на обряді освячення у свято Спаса. Фото: dostyp.com.ua

На українців чекає третє завершальне свято з трьох літніх Спасів — Горіховий Спас або День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Серед інших назв найвідоміші Хлібний, Полотняний, Нерукотворний або Холодний Спас.

Новини.LIVE розповідає, коли святкуватимемо у 2023 році, які існують важливі традиції та заборони Горіхового Спасу, а також, що обов'язково слід освятити у церкві.

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Коли Горіховий Спас 2023 року — дата

Цього року православні українці традиційно відзначатимуть Третій Спас 29 серпня.

Вже за новим календарем, на який Православна церква України переходить з 1 вересня 2023 року, свято припадатиме на 16 серпня. Тож 2024 року віряни будуть святкувати саме в таку дату.

Чому називається Горіховий Спас — історія свята

Як вже зазначалося вище, свято має багато назв. У церковному календарі — День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Церква відзначає перенесення Нерукотворного образу Спасителя в Константинополь з Едеси.

Згідно з переказами, одного разу Ісус після вмивання витерся рушником, на якому відбився його божественний лик. З цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотвороно, а саме полотно вважалося цілющим.

Народна ж назва та найрозповсюдженіша — Горіховий Спас. Вона пов'язана з тим, що саме у цей період починався збір волоських та лісових горіхів і їх заготівля на зиму.

Букет горіхів та образ Ісуса Христа. Фото: val.ua

Крім того, у цей час закінчуються жнива. За традицією з нового врожаю випікали хліб, тож свято отримало ще одну назву — Хлібний Спас.

"Холодним" свято називається, тому що воно відзначається наприкінці серпня, коли вже спадає спека та помітно холоднішає.

Також свято називають Полотняним Спасом тому, що в цей день люди шанували полотна і продавали тканину на ярмарку, а піти з ринку з порожніми руками вважалося поганою прикметою.

У народі навіть існувала приказка:

"Перший Спас — на воді стоять, Другий Спас — яблука їдять, Третій Спас — на горі полотна продають".

Святкова випічка з горіхами на рушнику. Фото: google.com

Що святять на Горіховий Спас

Горіховий Спас віряни зазвичай святкують з меншим розмахом, ніж Яблучний або Медовий. Проте все ж не варто ігнорувати це торжество. 29 серпня варто відвідати храм, відстояти богослужіння й дочекатися обряду освячення святкових кошиків.

На Горіховий Спас віряни приносять освячувати:

горіхи (можна будь-які, але найкраще волоські або лісові нового врожаю);

свіжовипечений хліб з борошна нового врожаю;

мед;

воду;

букети з трав та квітів;

яблука, груші та інші фрукти нового врожаю.

Також на Третій Спас за традицією освячували всі колодязі та джерела питної води.

Віряни у церкві освячують святкові кошики. Фото: google.com

Які існують традиції у третій Горіховий Спас

Горіховий Спас, Хлібний Спас або Холодний Спас — це прощання з літом й підготовка до осені та до холодів. Власники ділянок закінчують у цей період збір жита і пшениці, починають сіяти озимі культури.

На Горіховий Спас можна було активно працювати, бо саме у цей час йшов активний збір врожаю овочів, фруктів та їх заготівлі на зиму, збір горіхів та молотьба борошна.

Цікавою традицією в українських селах було обирати найстаршу жінку та посилати її на пробний збір горіхів. Скільки горіхів вона принесе, стільки повинні були принести й інші мешканці села.

За старих часів на свято ткали полотна, вишивали рушники і шили одяг, а також виставляли тканину на продаж.

Також пекли хліб та робили настоянку з горіхів. Вважалося, що вона матиме надзвичайні лікувальні властивості. Настоянка з перетинок волоського горіха допомагала при застуді й хворобі суглобів.

Натюрморт на Горіховий Спас. Фото: google.com

У саме свято пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя йшли до церкви та освячували святкові кошики.

Освячені у храмі продукти віряни несли додому, де пригощали усіх рідних. Також на свято запрошували в гості друзів і кумів. Можна накривати багатий частуваннями стіл на якому обов'язково повинна бути горіхова настоянка, свіжий хліб та пироги з фруктовими начинками.

Святкування були пишними та голосливими, бо суворий Успенський піст закінчився. Зокрема, дозволяється вживати будь-яку їжу. Можна вживати м'ясо, рибу та молочні продукти. Тому на столі доречними будуть ще й ці страви.

Також 29 серпня ворожать про майбутнє за смаком першого з'їденого горіха:

стиглий горіх — чекай великої любові та добрих звісток;

незрілий — скоро з'являться важливі новини;

гнилий — до великої біди;

гіркий — до проблем;

попався плід з черв'яком — чекати біди.

Через те, що за старих часів наші предки повністю присвячували цей день підготовці до зими, ви теж можете наслідувати їхній приклад і перевірити, чи все у вас готове до настання холодної пори року.

Лісові горіхи. Фото: google.com

Що не можна робити в Горіховий Спас — важливі заборони

Хлібний Спас має й свої важливі та суворі заборони, яких дотримуються віряни, щоб не накликати лиха на себе та свої родини.

Згідно з правилами, 29 серпня не можна:

сваритися;

лихословити;

пліткувати;

бажати зла;

лінуватися;

відмовляти в допомозі нужденним;

ходити в ліс без оберега (натільного хрестика) — вважається, що цього дня там можна зустріти нечисту силу.

Головні заборони на Горіховий Спас. Фото: google.com

Третій Горіховий Спас: народні прикмети

Наші предки склали чимало прикмет на Полотняний Спас. Багато з них стосуються погоди та врожаю.

Найголовніші прикмети свята наступні:

Третій Спас — хліба припас.

Багато горіхів на Спас — через рік буде хліба про запас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Коли гарний Третій Спас — взимку буде квас.

Третій Спас запитає у вас: чи жнивували, чи в холодку пролежали.

Горіховий Спас — сонце на осінь пішло.

Ластівки відлітають у три рази, у три Спаси.

Журавель відлітає до Третього Спасу — на Покрову буде морозно, а ні — так і зима зажде.

На третій Спас почався дощ з грозою — осінь буде теплою.

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