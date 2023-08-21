Когда Ореховый Спас 2023 — дата, традиции, запреты и что можно святить

Ореховый Спас 2023: когда и как праздновать, что святить и что запрещено делать
Украинцев ждет третий завершающий праздник из трех летних Спасов — Ореховый Спас или День памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Среди других названий известны Хлебный, Полотняный, Нерукотворный или Холодный Спас.
Новини.LIVE рассказывает, когда будем праздновать в 2023 году, какие существуют важные традиции и запреты Орехового Спаса, а также, что обязательно следует освятить в церкви.
Когда Ореховый Спас 2023 года — дата
В этом году православные украинцы традиционно будут отмечать Третий Спас 29 августа.
Уже по новому календарю, на который Православная церковь Украины переходит с 1 сентября 2023 года, праздник приходиться на 16 августа. Так что в 2024 году верующие будут праздновать именно в такую дату.
Почему называется Ореховый Спас — история праздника
Как уже отмечалось выше, праздник имеет множество названий. В церковном календаре — День памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Церковь отмечает перенесение Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь из Эдессы.
Согласно преданию, однажды Иисус после умывания вытерся полотенцем, на котором отразился его божественный лик. С этого полотна художники начали писать иконы Спаса Нерукотвороного, а само полотно считалось целебным.
Народное название и самое распространенное — Ореховый Спас. Оно связано с тем, что именно в этот период начинался сбор грецких и лесных орехов и их заготовка на зиму.
Кроме того, в это время заканчивается жатва. По традиции из нового урожая выпекали хлеб, так что праздник получил еще одно название — Хлебный Спас.
"Холодным" праздник называется, потому что он отмечается в конце августа, когда уже спадает жара и заметно холодает.
Также праздник называют Полотняным Спасом потому, что в этот день люди чтили полотна и продавали ткань на ярмарке, а уйти с рынка с пустыми руками считалось дурной приметой.
В народе даже существовала поговорка:
"Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на горе полотна продают".
Что святить на Ореховый Спас
Ореховый Спас верующие обычно празднуют с меньшим размахом, чем Яблочный или Медовый. Однако все же не следует игнорировать это торжество. 29 августа следует посетить храм, отстоять богослужение и дождаться обряда освящения праздничных корзин.
На Ореховый Спас верующие приносят освящать:
- орехи (можно любые, но лучше всего грецкие или лесные нового урожая);
- свежевыпеченный хлеб из муки нового урожая;
- мед;
- воду;
- букеты из трав и цветов;
- яблоки, груши и другие фрукты нового урожая.
Также на Третий Спас по традиции освящали все колодцы и источники питьевой воды.
Какие существуют традиции в третий Ореховый Спас
Ореховый Спас, Хлебный Спас или Холодный Спас — это прощание с летом и подготовка к осени и холодам. Владельцы участков заканчивают в этот период сбор ржи и пшеницы, начинают сеять озимые культуры.
На Ореховый Спас можно было активно работать, именно в это время шел активный сбор урожая овощей, фруктов и их заготовки на зиму, сбор орехов и молотьба муки.
Интересной традицией в украинских селах было выбирать старейшую женщину и посылать ее на пробный сбор орехов. Сколько орехов она принесет, столько же должны были принести и другие жители села.
В старину на праздник ткали полотна, вышивали полотенца и шили одежду, а также выставляли ткань на продажу.
Также пекли хлеб и делали настойку из орехов. Считалось, что она будет обладать чрезвычайными лечебными свойствами. Настойка из пересечек грецкого ореха помогала при простуде и болезни суставов.
В сам праздник памяти Нерукотворного Образа Спасителя шли в церковь и освящали праздничные корзины.
Освященные в храме продукты верующие несли домой, где угощали всех родных. Также на праздник приглашали в гости друзей и кумовьев. Можно накрывать богатый угощениями стол, на котором обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.
Празднования были пышными и громкими, потому что суровый Успенский пост закончился. В частности, разрешается употреблять любую пищу. Можно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты. Поэтому на столе уместны будут и эти блюда.
Также 29 августа гадают о будущем по вкусу первого съеденного ореха:
- спелый орех — жди большой любви и добрых известий;
- незрелый — скоро появятся важные новости;
- гнилой — к великой беде;
- горький — к проблемам;
- попался плод с червем — ждать беды.
Из-за того, что в старину наши предки полностью посвящали этот день подготовке к зиме, вы тоже можете последовать их примеру и проверить, все ли у вас готово к наступлению холодного времени года.
Что нельзя делать в Ореховый Спас — важные запреты
Хлебный Спас имеет и свои важные и строгие запреты, которых придерживаются верующие, чтобы не навлечь бед на себя и свои семьи.
Согласно правилам, 29 августа нельзя:
- ссориться;
- злословить;
- сплетничать;
- желать зла;
- лениться;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- ходить в лес без оберега (нательного крестика) — считается, что в этот день там можно встретить нечистую силу.
Третий Ореховый Спас: народные приметы
Наши предки составили немало примет на Полотняный Спас. Многие касаются погоды и урожая.
Главные приметы праздника следующие:
- Третий Спас — хлеба припас.
- Много орехов на Спас — через год будет хлеба впрок.
- Третий Спас на холсте, а хлебец на токе.
- Когда хорош Третий Спас — зимой будет квас.
- Третий Спас спросит вас: жатвовали ли, или в холодке пролежали.
- Ореховый Спас — солнце на осень ушло.
- Ласточки улетают в три раза, в три Спаса.
- Журавель улетает к Третьему Спасу — на Покров будет морозно, а нет — да и зима заждется.
- На третий Спас начался дождь с грозой — осень будет теплой.
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