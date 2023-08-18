Преображення Господнє 2023 — суть свята, традиції, заборони та сильна молитва

Віряни у церкві на обряді освячення у свято Преображення Господнє. Фото: УНН

Вже у цю суботу, 19 серпня, українці відзначать одне з 12 найголовніших церковних свят — Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі дата отримала назву Яблучний Спас. Красиве й урочисте церковне свято пов'язують з очищенням душі та зміцненням віри.

Новини.LIVE розповідає про суть свята Преображення Господнє, його головні особливості, традиції та заборони. А також ділиться сильною молитвою до Всевишнього, яку слід обов'язково прочитати цього дня.

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Що треба знати про дату святкування Преображення Господнє

Християни почали відзначати це свято приблизно з IV століття. Проте фіксована дата з'явилася лише у VII столітті — 19 серпня.

Попри те, що подія Преображення Господнє трапилася перед Великоднем, церква вирішила встановити свято влітку, щоб замінити ним язичницьке. Адже саме в ці дні наші предки святкували свято врожаю.

За новим церковним календарем, на який переходить Православна церква України з 1 вересня 2023 року, Преображення Господнє відзначатимуть 6 серпня. Тож вже 2024 року свято матиме цю нову дату.

Віряни у церкві на обряді освячення у свято Преображення Господнє. Фото: Вечірній Київ

Преображення Господнє — історія свята

Ця подія описана в Євангеліє. Вона трапилася перед стражданнями Ісуса Христа на Голгофі.

За 40 днів до розп'яття Син Божий покликав з собою на гору трьох апостолів — Петра, Якова та Івана. За припущеннями, це була гора Тавор (сучасна гора Фавор, що в Ізраїлі, висотою 588 м). За іншою версією це була гора Гермон, що у хребті Антиліван (її найвища вершина досягає висоти 2 814 м над рівнем моря та знаходиться в Ізраїлі, Сирії та Лівані).

Прийшовши на гору, Ісус почав молитися, водночас його втомлені від дороги учні заснули. Та коли прокинулися, то побачили перевтілення Христа — його обличчя почало сяяти, а одяг — набув білого кольору.

Прийшли пророки Мойсей та Ілля й почали спілкування з Христом. Тоді несподівано з неба пролунав голос:

"Це Син мій улюблений, що його Я вподобав. Його слухайтеся".

Троє учнів отримали змогу побачити, як у Синові Божому поєднуються дві природи: божественна та людська.

Проте Ісус не дозволив апостолам розказувати про те, що відбувалося. Коли Христос зійшов з гори, він велів учням позбирати яблука, аби його Батько освятив їх.



Ікона Преображення Господнього. Фото: google.com

У чому суть свята Преображення Господнього

Преображення Господнє вважається третім великим святом після Великодня і Різдва. Воно покликане вшанувати момент, коли Спаситель з'явився в божественному сяйві перед вірянами. Вже тоді Ісус Христос знав своє майбутнє. Він був готовий піти на жертву, щоб звільнити людство від гріхів, проклять та дарувати Вічне життя.

Християнське вчення вважає, що саме набуття цього світла є головною метою людини, сенсом усього її життя.

Той, хто усвідомлює свої гріхи, кається в них і намагається надалі не допускати їх повторення, може звільнитися від бруду і тоді на нього проллється Божественне світло.

Преображення Господнє. Фото: depositphotos.com

Преображення Господнє — головні традиції та звичаї

Напередодні свята здійснюють Всенічне бдіння, тож віряни збираються у храмі ще ввечері 18 серпня. А вранці священники проводять божественну літургію та читають канони преподобних Косми Маюмського та Іоанна Дамаскіна. Службу священнослужителі правлять у білому одязі — він вважається символом фаворського світла.

Після літургії починається освячення святкових кошиків з новим урожаєм садовини та городини, як правило, це яблука, груші, виноград, мед.

Священнослужителі зазначають, найголовніше цього дня прийти до церкви та щиро помолитися, щоб отримати Боже благословення. Також можна поставити свічку за здоров'я.

Важливо стежити за вчинками в цей день і зробити хоча б одну добру справу, щоб очистити свою душу.

Не рідко після церкви віряни відправляються на цвинтарі, щоб вшанувати померлих рідних та близьких. Досить розповсюдженою є практика залишати на могилах освячену їжу. Проте церква проти цього ритуалу. Найкраще запалити церковну свічку та помолитися за упокій душі людини, якої вже немає серед живих.

Також цього дня заведено збиратися родиною за святковим столом. Заведено їсти плоди нового врожаю, особливе місце серед яких займають освячені яблука — їх треба скуштувати раніше за інші продукти.

Проте слід враховувати, що триває Успенський піст, а тому не варто влаштовувати гучні застілля із вживанням великої кількості спиртного. Тим вірянам, які дотримуються посту дозволяється з'їсти рибу та випити трохи вина.

Віряни у церкві на обряді освячення у свято Преображення Господнє. Фото: pomisna.info

Преображення Господнє 2023 — що не можна робити

У велике свято Преображення Господнє вірянам не можна:

сваритися;

лаятися;

лихословити;

пліткувати;

заздрити;

бажати зла;

ображатися;

сумувати;

жалітися на життя;

займатися важкою фізичною працею;

робити прибирання;

займатися ремонтом;

працювати в саду і на городі;

шити, вишивати, в'язати;

грати весілля;

влаштовувати гучні застілля;

шуміти;

веселитися;

вживати спиртні напої.

Молитва у свято Преображення Господнє (Яблучний спас)

Молитва у свято Преображення Господнє (Яблучний спас). Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що можна святити в церкві на Яблучний Спас 2023.

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися.